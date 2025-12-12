Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново

На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново

12 декабря 2025 12:35
«Невероятные приключения Шурика»

Как пародия превращается в самостоятельную комедию без попытки заменить оригинал.

Стартовала премьера фильма «Невероятные приключения Шурика», 2025. Проект заранее называли самым рискованным переосмыслением гайдаевской классики.

Однако комики Comedy Club, которые создавали проект и участвуют в нём как актёры, не пытаются копировать «Операцию „Ы“», «Кавказскую пленницу» и другие культовые фильмы: вместо этого они собирают новую версию Шурика из пародий, цитат и узнаваемых сцен советского и мирового кино.

И чтобы понять, как работает юмор этой версии, важно разобрать, на каких приёмах строится пародия, почему здесь появляется отсылка к «Форресту Гампу» и как классический образ Шурика превращается в комедийный коллаж 2025 года.

Команда Comedy Club Production работает в другом жанре — пародийной комедии, где классические сцены служат материалом для игры, а не объектом бережного переснимания. Новый Шурик рассказывает свою историю на остановке, как герой «Форреста Гампа», — и это превращает фильм в путешествие по десяткам кинематографических миров.

Как работает пародия в исполнении комиков ТНТ

Здесь юмор строится на гиперболе, метаморфозах персонажей и намеренном столкновении узнаваемых сюжетов.

Шурик выглядит современным, Нина — глянцевой и яркой, а характеры вокруг них — карикатурными, что подчеркивает пародийный жанр. Фильм не копирует классику, а ставит её в новое контекстное поле, где работает комедийная логика Камеди Клаб.

Отсылки, которые собирают историю заново

В фильме «Невероятные приключения Шурика» встроены ссылки на «Операцию „Ы“», «Служебный роман», «Кавказскую пленницу», «Побег из Шоушенка», «Дьявол носит Prada», «Мэри Поппинс» и даже «Приключения Электроника».

Авторы выстраивают цепочку сцен, в которых Шурик оказывается то в советской реальности, то в западной, то в пародийных эпохах. Это делает фильм не набором шуток, а цельным калейдоскопом узнаваемых миров.

«Невероятные приключения Шурика»

Зачем «Шурику» понадобился «Форрест Гамп»

Скамейка у остановки — главный сюжетный механизм. Это не попытка повторить оригинальный фильм, а способ объяснить перемещения героя между вселенными.

Рассказ Шурика превращается в портал, позволяющий комедии собирать разные киноцитаты без ощущения хаоса.

Почему это не ремейк, а новая интерпретация

Фильм не пытается заменить Гайдая — он работает как новогодняя пародия, созданная для зрителя, который одновременно узнаёт классику и любит современный юмор ТНТ.

Музыкальные номера, камео артистов, стильный визуал, юмор, характерный для Comedy Club — всё это делает «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ не ремейком, а самостоятельным продуктом.

Также прочитайте: Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся

Фото: Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7 «Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7 Читать дальше 12 декабря 2025
«Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь «Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь Читать дальше 12 декабря 2025
«Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены «Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены Читать дальше 12 декабря 2025
История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата Читать дальше 10 декабря 2025
Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Читать дальше 10 декабря 2025
Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда Читать дальше 9 декабря 2025
Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 8 декабря 2025
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) «Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест) Читать дальше 13 декабря 2025
Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Читать дальше 13 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше