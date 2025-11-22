На «Астрале 6» ничего не закончится: 82-летняя звезда франшизы готова сниматься еще долго, хоть ее героиню и убили в первой части

Мистические франшизы не спешат пропадать с экранов. После успеха фильма «Заклятие 4: Последний обряд» авторы отказались от идеи завершать историю и теперь работают над приквелом.

Как выяснилось, и прямой конкурент «Заклятия» — «Астрал» — тоже имеет все шансы для дальнейшего развития истории. Грядущая премьера шестого по счету фильма станет началом большого пути.

Франшиза «Астрал»

Еще недавно в Сети активно обсуждали, что после выхода шестой части Лин Шэй покинет проект. Однако сама 82-летняя актриса опровергла эти слухи в своих соцсетях. Она четко дала понять, что не собирается завершать свою борьбу с потусторонними силами.

«Ходят мнения, что новый "Астрал" станет моим последним фильмом или финалом всей саги. Эта информация не соответствует действительности. Мы только в начале пути!», — отметила Шэй.

Съемки «Астрала 6» уже завершились в ноябре в Австралии. Параллельно Sony и Blumhouse планируют выпустить спин-офф под названием «Нить: Астрал».

«Астрал 6»

Лин Шэй впервые появилась в роли Элис Райнер еще в самом первом «Астрале» 2010 года, где ее героиня трагически погибла. Несмотря на это, медиум и экстрасенс чудесным образом возвращалась во всех сиквелах — в виде призрака или в воспоминаниях.

Сюжет шестой части пока хранят в тайне. Зрители помнят, что в предыдущем фильме Джош Ламберт с сыном Далтоном заблокировали тот самый портал для демонов. Но сцена после титров намекнула, что найдется кто-то, кто эту дверь заново откроет. Вероятно, шестая часть как раз и представит нового антагониста.

Вместе с Лин Шэй в новой главе снимется восходящая звезда Амелия Ив. А вот появятся ли в фильме члены семьи Ламбертов, создатели пока умалчивают. Премьера «Астрала 6» запланирована на 21 августа 2026 года.

