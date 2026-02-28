На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили

Второй сезон «Монарх: Наследие монстров» стартовал на Apple TV 27 февраля 2026 года. Вселенная монстров снова расширяется: в новых сериях Годзилла и Конг вынуждены объединиться против таинственного подводного Титана X.
Проект продолжает линию между фильмами «Годзилла» (2014) и «Годзилла 2: Король монстров», фокусируясь не только на гигантах, но и на людях, которые живут в тени разрушений.
Продолжение получило 80% на Rotten Tomatoes при 20 рецензиях и 69 баллов на Metacritic на основе 9 обзоров. Сериал по-прежнему исследует деятельность организации «Монарх», а повествование скачет между прошлым и настоящим.
В ролях снова Курт Рассел и Уайатт Рассел — редкий случай, когда отец и сын играют одного героя в разные эпохи. Также вернулись Анна Саваи, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ и Джо Типпетт.
График выхода серий
|
Эпизод
|
Название
|
Дата
|
1
|
Cause and Effect
|
27 февраля 2026, (вышла)
|
2
|
Resonance
|
6 марта 2026
|
3
|
Secrets
|
13 марта 2026
|
4
|
Trespass
|
20 марта 2026
|
5
|
Furusato
|
27 марта 2026
|
6
|
Requiem
|
3 апреля 2026
|
7
|
String Theory
|
10 апреля 2026
|
8
|
Separate Ways
|
17 апреля 2026
|
9
|
Ends of the Earth
|
24 апреля 2026
|
10
|
Where We Belong
|
1 мая 2026
Всего заявлено 10 эпизодов по часу. Финал выйдет 1 мая. Создатели аккуратно обходят канон, ведь официальная встреча Конга и Годзиллы произошла в «Годзилла против Конга». Теперь интрига строится вокруг личности Титана X и его места в монстрверсе.