На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили

Второй сезон «Монарх: Наследие монстров» стартовал на Apple TV 27 февраля 2026 года. Вселенная монстров снова расширяется: в новых сериях Годзилла и Конг вынуждены объединиться против таинственного подводного Титана X.

Проект продолжает линию между фильмами «Годзилла» (2014) и «Годзилла 2: Король монстров», фокусируясь не только на гигантах, но и на людях, которые живут в тени разрушений.

Продолжение получило 80% на Rotten Tomatoes при 20 рецензиях и 69 баллов на Metacritic на основе 9 обзоров. Сериал по-прежнему исследует деятельность организации «Монарх», а повествование скачет между прошлым и настоящим.

В ролях снова Курт Рассел и Уайатт Рассел — редкий случай, когда отец и сын играют одного героя в разные эпохи. Также вернулись Анна Саваи, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ и Джо Типпетт.

График выхода серий

Эпизод Название Дата 1 Cause and Effect 27 февраля 2026, (вышла) 2 Resonance 6 марта 2026 3 Secrets 13 марта 2026 4 Trespass 20 марта 2026 5 Furusato 27 марта 2026 6 Requiem 3 апреля 2026 7 String Theory 10 апреля 2026 8 Separate Ways 17 апреля 2026 9 Ends of the Earth 24 апреля 2026 10 Where We Belong 1 мая 2026

Всего заявлено 10 эпизодов по часу. Финал выйдет 1 мая. Создатели аккуратно обходят канон, ведь официальная встреча Конга и Годзиллы произошла в «Годзилла против Конга». Теперь интрига строится вокруг личности Титана X и его места в монстрверсе.