На Apple TV появился новый чемпион: 6,4 млн часов просмотров за неделю — и рекорд «Разделения» побит

24 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Из многих»

Это что — заявка на новый хит 2025 года?

На Apple TV внезапно появился новый лидер — и обошёл всех так стремительно, что аналитики только успели моргнуть. Первые два эпизода собрали 6,4 млн часов просмотра за неделю в США, побив рекорд второго сезона «Разделения».

Цифры Apple снова скрывает, но ясно одно: платформа получила самый просматриваемый драматический старт за всю свою историю. Но что же это за сериал, который так резко выстрелил?

«Одна из многих» и её странный мир

Это новая работа Винса Гиллигана «Из многих» (Pluribus) — и он опять делает то, что у него получается лучше всего: берёт обычный город и аккуратно выворачивает его наизнанку.

Альбукерке живёт после вспышки вируса счастья. Люди улыбаются слишком широко, становятся покладистыми до абсурда, соглашаются достать тебе хоть базуку, хоть танк, а вокруг постоянно что-то горит. Мир будто сошёл с ума — но очень дружелюбно.

«Из многих»

Женщина, которой счастье не положено

В центре истории — Кэрол Стурка, единственная женщина на планете, которую вирус не затронул. Она остаётся вечно раздражённой, вечной «единственной несчастной», а потому — единственной, кто может спасти мир от тотального счастья. Проблема лишь в том, что спасать мир ей, конечно, совершенно не хочется.

Премьера состоялась 7 ноября, новые серии выходят каждую пятницу до 26 декабря. И если так пойдёт дальше, то сериал закрепится как главный хит Apple TV — тот самый, который ворвался без предупреждения и забрал всё внимание.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
