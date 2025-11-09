На 69 году жизни умер Владимир Симонов — звезда «Таёжного романа»: 5 фильмов и сериалов, по которым мы его помним

В ночь на 9 ноября от острой сердечной недостаточности умер Владимир Симонов, об этом сообщил Театр имени Вахтангова.

Народный артист России, выпускник Щукинского училища, он более тридцати лет служил на сцене и активно снимался в кино. Вспоминаем пять его работ, где ярче всего слышен его голос — спокойный, точный, уверенный.

«Одиноким предоставляется общежитие» (1983)

Фильм о том, как простые девушки рабочих профессий пытаются устроить личную жизнь в ритме большого города. Симонов сыграл Митю, жениха героини, — роль небольшая, но важная в динамике истории.

Картину до сих пор с удовольствием пересматривают зрители, а участие актёра стало заметной точкой его ранней карьеры.

«Граница. Таёжный роман» (2000)

История о военных, любви и сложных человеческих характерах в условиях заставы. Симонов исполнил роль певца Вадима Глинского — человека внешне яркого, но внутренне хрупкого.

Его линия стала одним из эмоциональных центров проекта и сделала актёра по-настоящему узнаваемым.

«КостяНика. Время лета» (2006)

Действие разворачивается летом 1995 года в подмосковном посёлке. Это история 15-летней Ники — дочери знаменитого художника, живущей с молодой мачехой и гувернанткой, — и 16-летнего Кости, обычного паренька, который становится единственным человеком, способным по-настоящему её понять.

Симонов сыграл отца Ники — человека поглощённого творчеством.

«Охотники за бриллиантами» (2011)

Триллер о расследовании преступления времён СССР. Симонов появляется в образе генерал-лейтенанта, зам.министра МВД СССР — персонажа, от решений которого зависит ход истории. Здесь он демонстрирует зрелую актёрскую манеру и точность, которая всегда была его сильной стороной.

«Свадьбы и разводы» (2018)

Лёгкая, но наблюдательная история о том, как любовь и профессия могут столкнуться лоб в лоб. Женя организует свадьбы, Марк разводит пары — оба уверены, что делают людей счастливее. Их встреча запускает цепочку сомнений и переоценок: не всё так просто в вопросах чувств. Симонов сыграл отца Марка.

