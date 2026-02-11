На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» давно стал настоящей классикой. Его герои живут отдельной жизнью в памяти зрителей. Эта добрая и пронзительная история заставляет улыбнуться и напоминает простую истину: настоящее счастье начинается, когда ты остаёшься самим собой.

Даже если вам кажется, что вы знаете каждую сцену этой комедии, всегда найдётся деталь, которая со временем стёрлась из памяти. Наш небольшой тест поможет освежить впечатления и проверить, насколько хорошо вы помните этот культовый фильм. А заодно — понять, почему он до сих пор не теряет своей притягательности.