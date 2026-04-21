На 3-й серии забудете про «Князя Андрея»: такого увлекательного исторического сериала еще не встречала

21 апреля 2026 18:00
Кадр из сериала «Институт благородных девиц»

У нас много достойных исторических проектов.

Весной 2026 года для поклонников исторических драм настоящим открытием стал сериал «Князь Андрей». Мне он тоже понравился, однако моим фаворитом является другой проект, хотя он даже не новый. Речь идет о серале «Институт благородных девиц».

О чем сериал

1877 год. В московском Институте благородных девиц в небольшой спальне-дортуаре на втором этаже живут ученицы выпускного курса: Софья Горчакова, Тата Ильинская, Ася Черневская, Варя Кулакова и турчанка Мириам. В институте строгий распорядок: ранний подъём, уроки, подготовка к балам и приёму важных посетителей. Надо угодить классной даме и не попасться, если нарушил правила. Хотя по вечерам девочки позволяют себе шалости, сочиняют выдуманные истории и подшучивают друг над другом, они уже не дети. Каждая из них — самостоятельная личность с собственным взглядом на мир, жизнь и будущее. Их дружба пройдёт испытания: они и подведут друг друга, и придут на помощь. Несмотря на ссоры, зависть и соперничество со временем все поймут, что институтская дружба — самое светлое и крепкое, что дала им жизнь.

Почему стоит посмотреть

Я в полном восторге от сериала «Институт благородных девиц» — и вот почему вы тоже должны его посмотреть. С первого кадра меня захватило дыхание эпохи: роскошные костюмы, хрустальные люстры, роскошные кареты и тихая торжественность старинных салонов — всё это так детально и трогательно воссоздано, что кажется, будто попадаешь в саму Российскую Империю XIX века.

Это не просто мелодрама — это эпическая костюмированная сага на более чем 250 серий, где медленно, но верно раскрываются судьбы девушек института. Я переживала каждую любовную историю, каждый секрет и заговор: здесь и трепетные чувства, и дворцовые интриги, и тайны, от которых замирает сердце.

Особенно ценю, как показана жизнь в закрытом женском пансионе — манеры, правила, строгая дисциплина и маленькие женские радости и шалости — всё это делает персонажей живыми и близкими. Если вы любите атмосферные исторические драмы с красивыми нарядами, сильными эмоциями и многослойным сюжетом, этот сериал просто создан для вас.

Фото: Кадр из сериала «Институт благородных девиц»
Камилла Булгакова
