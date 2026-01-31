Меню
«Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге

«Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге

31 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век», кадр из сериала «Роксолана. Пленница султана»

Задолго до главного турецкого сериала был снят другой проект, рассказывающий вечную историю любви.

Сериал «Великолепный век» уже более 12 лет остается одним из самых рейтинговых проектов, которые посмотрели зрители по всему миру. Однако далеко не все поклонники истории любви Сулеймана и Хюррем знают о проекте, который появился задолго до культовой турецкой саги. Речь идет о сериале «Роксолана. Пленница султана», у которого есть также и продолжения под названиями «Роксолана. Любимая жена Халифа» и «Роксолана. Владычица империи». Первый сезон был снят в 1997 году.

Что интересного в сюжете

Сериал также рассказывает историю любви Хюррем и Сулеймана, а также путь Анастасии от простой рабыни до владычицы империи. В сериале настоящее имя Хюррем Анастасия Лисовская. Она была похищена из городка Рогатин. В проекте у нее есть также возлюбленный Степан. В сериале Хюррем также противостоит Валиде, Ибрагиму и Махидевран.

Главное отличие от «Великолепного века»

История любви султана и его прекрасной наложницы показана очень трогательной, нежной и оторванной от реалий гарема. В сериале Сулейман не прикасается к Хюррем до никяха. Также после грандиозной свадьбы он полностью отказывается от гарема, оставаясь верным своей супруге. Поклонники османской истории прекрасно знаю, что подобное было практически невозможным, так как империя нуждалась в шехзаде.

«Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге

Актерский состав

Главной звездой сериала стала красавица-актриса Ольга Сумская. Именно ей досталась роль Хюррем. Роль Сулеймана исполнил мужественный Анатолий Хостиков. Как и в турецком проекте, создатели постарались и выбрали на роли одних из красивейших актрис того времени.

Роль Махидевран досталась секс-символу 90-х Наталье Гончаровой, а Валиде сыграла Татьяна Назарова. Правда, молодого Ибрагима зрители не увидели. Роль визиря исполнил Рафаэль Котанджян. На момент съемок ему было 55 лет.

Фото: Кадр из фильма «Великолепный век», кадр из сериала «Роксолана. Пленница султана»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
