«Великолепный век» уже выходил в 1997 году: только взгляните на Хюррем и Сулеймана — я в восторге

Сериал «Великолепный век» уже более 12 лет остается одним из самых рейтинговых проектов, которые посмотрели зрители по всему миру. Однако далеко не все поклонники истории любви Сулеймана и Хюррем знают о проекте, который появился задолго до культовой турецкой саги. Речь идет о сериале «Роксолана. Пленница султана», у которого есть также и продолжения под названиями «Роксолана. Любимая жена Халифа» и «Роксолана. Владычица империи». Первый сезон был снят в 1997 году.

Что интересного в сюжете

Сериал также рассказывает историю любви Хюррем и Сулеймана, а также путь Анастасии от простой рабыни до владычицы империи. В сериале настоящее имя Хюррем Анастасия Лисовская. Она была похищена из городка Рогатин. В проекте у нее есть также возлюбленный Степан. В сериале Хюррем также противостоит Валиде, Ибрагиму и Махидевран.

Главное отличие от «Великолепного века»

История любви султана и его прекрасной наложницы показана очень трогательной, нежной и оторванной от реалий гарема. В сериале Сулейман не прикасается к Хюррем до никяха. Также после грандиозной свадьбы он полностью отказывается от гарема, оставаясь верным своей супруге. Поклонники османской истории прекрасно знаю, что подобное было практически невозможным, так как империя нуждалась в шехзаде.

Актерский состав

Главной звездой сериала стала красавица-актриса Ольга Сумская. Именно ей досталась роль Хюррем. Роль Сулеймана исполнил мужественный Анатолий Хостиков. Как и в турецком проекте, создатели постарались и выбрали на роли одних из красивейших актрис того времени.

Роль Махидевран досталась секс-символу 90-х Наталье Гончаровой, а Валиде сыграла Татьяна Назарова. Правда, молодого Ибрагима зрители не увидели. Роль визиря исполнил Рафаэль Котанджян. На момент съемок ему было 55 лет.