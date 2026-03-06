Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

Александр Мясников известен не только как врач и телеведущий, но и как человек с довольно консервативными вкусами в кино. Пока все вокруг обсуждают новые сериалы, он чаще пересматривает старую классику. Но даже он не устоял перед шумихой вокруг «Больницы Питт» — и, как сам признался, ни разу не пожалел.

В соцсетях доктор подробно объяснил, что именно его зацепило. Мясников работал в приёмном отделении больницы в Нью‑Йорке, так что происходящее на экране ему хорошо знакомо. По его словам, сериал передаёт медицинские реалии с пугающей точностью.

«Система здравоохранения в США — совсем другая: жесткая, точно следующая всем протоколам и алгоритмам, она требует от врачей не только безусловных знаний, но и немедленных действий, "условных рефлексов". В сериале это передано блестяще: от фраз докторов до озвученных диагнозов», — отметил Мясников в соцсетях.

Он даже предположил, что «Больницу Питт» можно использовать как учебное пособие для студентов и молодых врачей — настолько там много полезного и правдивого.