Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»

6 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Больница Питт»

Известный теледоктор похвалил новый хит.

Александр Мясников известен не только как врач и телеведущий, но и как человек с довольно консервативными вкусами в кино. Пока все вокруг обсуждают новые сериалы, он чаще пересматривает старую классику. Но даже он не устоял перед шумихой вокруг «Больницы Питт» — и, как сам признался, ни разу не пожалел.

Кадр из сериала «Больница Питт»

В соцсетях доктор подробно объяснил, что именно его зацепило. Мясников работал в приёмном отделении больницы в Нью‑Йорке, так что происходящее на экране ему хорошо знакомо. По его словам, сериал передаёт медицинские реалии с пугающей точностью.

«Система здравоохранения в США — совсем другая: жесткая, точно следующая всем протоколам и алгоритмам, она требует от врачей не только безусловных знаний, но и немедленных действий, "условных рефлексов". В сериале это передано блестяще: от фраз докторов до озвученных диагнозов»,отметил Мясников в соцсетях.

Он даже предположил, что «Больницу Питт» можно использовать как учебное пособие для студентов и молодых врачей — настолько там много полезного и правдивого.

Фото: Кадры из сериала «Больница Питт»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Актер из «Больницы Питт» рассказал о третьем сезоне хита: «Это лишь верхушка айсберга» Актер из «Больницы Питт» рассказал о третьем сезоне хита: «Это лишь верхушка айсберга» Читать дальше 4 марта 2026
Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача» Читать дальше 7 марта 2026
Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Даже преданные фанаты «Клона» сходу не назовут настоящее имя Жади: оно звучало только в одной серии Читать дальше 7 марта 2026
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее Читать дальше 7 марта 2026
Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Карми больше не готовит: пятый сезон станет для «Медведя» последним Читать дальше 6 марта 2026
Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Ни рыцарей, ни драконов, ни белых ходоков: так почему каждая серия «Разделения» обошлась дороже, чем в «Игре престолов» Читать дальше 6 марта 2026
Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Читать дальше 6 марта 2026
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Читать дальше 5 марта 2026
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей» Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей» Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше