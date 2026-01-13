Мы знаем, после какого сезона хит НТВ про Мухтара окончательно скатился: новый перезапуск ничего не исправил

Даже к оригинальному проекту у зрителей были вопросы.

Новый сериал «Мухтар. Он вернулся» (его то считают 13 сезоном, то перезапуском) ждал своего часа больше года. Производство завершили еще в начале прошлого года, но канал НТВ не торопился с премьерой. Каждый раз эфирное время отдавали другим проектам.

Руководство канала решило сохранить премьеру для особого случая. Сериал берегли как праздничный подарок для зрителей. И вот он вышел в эфир в январе 2026 года, в разгар новогодних каникул.

Однако многие зрители встретили эту новость без восторга. Ведь, по их словам, Мухтара и его хозяев давно пора отправить на пенсию.

Сюжет сериала «Мухтар. Он вернулся»

В центре Москвы происходит мощный взрыв. Кинолог Глеб Котов и его верный пес Мухтар первыми приезжают на место трагедии. Они бесстрашно бросаются в завалы, чтобы спасти людей, и вытаскивают нескольких пострадавших.

Но уже на следующий день карьера дуэта висит на волоске. Мухтар допускает серьезную ошибку во время задержания опасных бандитов.

Котов уверен в невиновности своего напарника и вступает в острый конфликт с начальством. Защищая хозяина, Мухтар проявляет агрессию к руководителю оперативной группы.

Теперь и полицейский, и его служебный пес находятся в шаге от увольнения. Однако судьба неожиданно дает им еще один шанс.

Отзывы о сериале «Мухтар. Он вернулся»

Даже те зрители, которые скучали по хвостатому детективу, признали, что на одной ностальгии далеко не уедешь, и кажется, время «Мухтара» уже могло безвозвратно уйти. Новые серии ничем не впечатлили публику. Впрочем, такая проблема была уже и у некоторых сезонов оригинального сериала «Возвращение Мухтара».

«Первые четыре сезона старого сериала были неплохие. Все герои так или иначе были взаимосвязаны между собой и поэтому ощущались как реальные личности. После 4 сезона, когда началась чехарда с Максимом Жаровым (когда одного и того же персонажа играли аж 4 абсолютно разных актеров) сериал начал скатываться», — пишут фанаты в Сети.

