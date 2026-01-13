Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мы знаем, после какого сезона хит НТВ про Мухтара окончательно скатился: новый перезапуск ничего не исправил

Мы знаем, после какого сезона хит НТВ про Мухтара окончательно скатился: новый перезапуск ничего не исправил

13 января 2026 10:52
Кадр из сериала «Возвращение Мухтара»

Даже к оригинальному проекту у зрителей были вопросы.

Новый сериал «Мухтар. Он вернулся» (его то считают 13 сезоном, то перезапуском) ждал своего часа больше года. Производство завершили еще в начале прошлого года, но канал НТВ не торопился с премьерой. Каждый раз эфирное время отдавали другим проектам.

Руководство канала решило сохранить премьеру для особого случая. Сериал берегли как праздничный подарок для зрителей. И вот он вышел в эфир в январе 2026 года, в разгар новогодних каникул.

Однако многие зрители встретили эту новость без восторга. Ведь, по их словам, Мухтара и его хозяев давно пора отправить на пенсию.

Сюжет сериала «Мухтар. Он вернулся»

В центре Москвы происходит мощный взрыв. Кинолог Глеб Котов и его верный пес Мухтар первыми приезжают на место трагедии. Они бесстрашно бросаются в завалы, чтобы спасти людей, и вытаскивают нескольких пострадавших.

Но уже на следующий день карьера дуэта висит на волоске. Мухтар допускает серьезную ошибку во время задержания опасных бандитов.

Котов уверен в невиновности своего напарника и вступает в острый конфликт с начальством. Защищая хозяина, Мухтар проявляет агрессию к руководителю оперативной группы.

Теперь и полицейский, и его служебный пес находятся в шаге от увольнения. Однако судьба неожиданно дает им еще один шанс.

Кадр из сериала «Мухтар. Он вернулся»

Отзывы о сериале «Мухтар. Он вернулся»

Даже те зрители, которые скучали по хвостатому детективу, признали, что на одной ностальгии далеко не уедешь, и кажется, время «Мухтара» уже могло безвозвратно уйти. Новые серии ничем не впечатлили публику. Впрочем, такая проблема была уже и у некоторых сезонов оригинального сериала «Возвращение Мухтара».

«Первые четыре сезона старого сериала были неплохие. Все герои так или иначе были взаимосвязаны между собой и поэтому ощущались как реальные личности. После 4 сезона, когда началась чехарда с Максимом Жаровым (когда одного и того же персонажа играли аж 4 абсолютно разных актеров) сериал начал скатываться», — пишут фанаты в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериалов «Возвращение Мухтара», «Мухтар. Он вернулся»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными Читать дальше 9 января 2026
Сериал «Резервация» со Шведовым и Янковским стартует со дня на день: дата выхода и расписание всех серий Сериал «Резервация» со Шведовым и Янковским стартует со дня на день: дата выхода и расписание всех серий Читать дальше 14 января 2026
Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем Думали, НТВ уже нечем удивить, но тут 8,2 на Иви: почему новый сериал «Ничья в пользу КГБ» зрители смотрят запоем Читать дальше 14 января 2026
Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке Читать дальше 14 января 2026
Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет Читать дальше 14 января 2026
В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами Читать дальше 14 января 2026
Обожаю эту серию «Маши и Медведя»: объясняю, почему именно «Нынче все наоборот» собрала 218 453 996 просмотров (видео) Обожаю эту серию «Маши и Медведя»: объясняю, почему именно «Нынче все наоборот» собрала 218 453 996 просмотров (видео) Читать дальше 14 января 2026
Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино Читать дальше 14 января 2026
Их посмотрели больше 5 000 000 зрителей: два главных хита Wink с рейтингами 7,6 и 7,9 на КП Их посмотрели больше 5 000 000 зрителей: два главных хита Wink с рейтингами 7,6 и 7,9 на КП Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше