Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии

«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии

11 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

И да, такие вопросы его раздражают.

Иван Янковский представил в Москве сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается», где сыграл главную роль. На премьере журналисты, как и ожидалось, не могли не спросить актёра о его знаменитой семье и постоянных сравнениях с отцом и дедом.

34-летний артист признался, что подобные вопросы не любит, и дал понять: соперничества в их семье никогда не было.

«Я предпочитаю вопросы сравнивания меня с семьёй не обсуждать. Это странное понятие — кто лучше. Мы же здесь не спортом занимаемся. Главное, что мы вместе творим и продолжаем творить. И отец, и я занимаемся любимым делом», — сказал Янковский в интервью «Пятому каналу».

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

По словам Янковского, у каждого зрителя есть право на собственное мнение: кто-то выбирает харизму легендарного Олега Янковского, кто-то ближе к работам Филиппа Янковского, а кому-то нравятся современные роли самого Ивана. Актёр подчёркивает, что повлиять на восприятие аудитории невозможно и, по сути, бессмысленно.

Напомним, Иван Янковский вырос в семье известных артистов: его отец — режиссёр и актёр Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера, а дед — легендарный Олег Янковский, народный артист СССР.

При этом Иван старается строить карьеру самостоятельно: в его фильмографии уже есть такие проекты, как «Хороший человек», «Лето», «Псих» и теперь — новый сериал, который, по словам создателей, станет свежим взглядом на историю из культового фильма.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой.

Фото: Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Читать дальше 28 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше