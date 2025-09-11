«Мы же здесь не спортом занимаемся»: Иван Янковский наконец поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии

И да, такие вопросы его раздражают.

Иван Янковский представил в Москве сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается», где сыграл главную роль. На премьере журналисты, как и ожидалось, не могли не спросить актёра о его знаменитой семье и постоянных сравнениях с отцом и дедом.

34-летний артист признался, что подобные вопросы не любит, и дал понять: соперничества в их семье никогда не было.

«Я предпочитаю вопросы сравнивания меня с семьёй не обсуждать. Это странное понятие — кто лучше. Мы же здесь не спортом занимаемся. Главное, что мы вместе творим и продолжаем творить. И отец, и я занимаемся любимым делом», — сказал Янковский в интервью «Пятому каналу».

По словам Янковского, у каждого зрителя есть право на собственное мнение: кто-то выбирает харизму легендарного Олега Янковского, кто-то ближе к работам Филиппа Янковского, а кому-то нравятся современные роли самого Ивана. Актёр подчёркивает, что повлиять на восприятие аудитории невозможно и, по сути, бессмысленно.

Напомним, Иван Янковский вырос в семье известных артистов: его отец — режиссёр и актёр Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера, а дед — легендарный Олег Янковский, народный артист СССР.

При этом Иван старается строить карьеру самостоятельно: в его фильмографии уже есть такие проекты, как «Хороший человек», «Лето», «Псих» и теперь — новый сериал, который, по словам создателей, станет свежим взглядом на историю из культового фильма.

