Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество

24 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Чужой»

Но есть один шанс выжить, так что не все так плохо.

Сериал «Чужой: Земля» уже успел прогреметь и закрыть сезон, а интерес к ксеноморфам снова вспыхнул — как пламя после выстрела из огнемёта. После финала зрители начали спорить: смогло бы человечество выжить, если бы Чужие и правда попали на Землю?

На этот вопрос решила ответить нейросеть — она изучила все повадки ксеноморфов из фильмов, игр и комиксов и просчитала сценарий вторжения.

Итог получился тревожный: шанс выжить у людей — минимальный.

Когда Земля становится уловом

По расчётам модели, достаточно одного контейнера с яйцом, привезённого с орбитальной станции или астероидной шахты. Учёные вскроют находку, один вдох — и лицехват уже на человеке.

Через сутки появится первый Чужой. Через трое — десятки. Через неделю — заражённый мегаполис, где стены покрыты коконом, а связь обрывается на полуслове.

Кадр из фильма «Чужой»

Армия против инстинкта

Военные, конечно, попытаются вмешаться, но симуляция быстро поставила крест и на них. Ксеноморфы не просто убивают — они учатся. Их кровь прожигает металл, они не боятся пуль, и любая попытка уничтожить их огнём превращает местность в выжженную пустыню, где они лишь прячутся глубже.

Через месяц начнут появляться гибриды — человеко-чужие, собако-чужие, мутировавшие насекомые. Планета превратится в органический улей, управляемый Королевой.

«Чужой: Земля»

Последний шанс

Нейросеть оставила единственный сценарий спасения: уничтожить заражение ещё в космосе. Если хотя бы одно яйцо доберётся до Земли, игра окончена.

Но есть тонкая надежда — человеческий фактор. Люди способны на то, чего не просчитаешь алгоритмами: самопожертвование. И, возможно, где-то снова найдётся своя Рипли — человек, который рискнёт открыть люк и выбросить чудовище в вакуум, даже зная, что назад пути уже нет.

Выжить можно. Но только если вовремя понять, что страшнее любой твариной эволюции — человеческое любопытство.

Ранее мы писали: Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
