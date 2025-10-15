Меню
Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко

15 октября 2025 11:30
«Пора на завод»

История о том, как инвестор ради любви меняет костюм на спецовку и узнаёт, чего стоит уважение рабочих.

Кинокомпания 1-2-3 Production начала съёмки нового комедийного сериала «Пора на завод» по заказу ТНТ.

Главную роль исполняет Вячеслав Чепурченко — зрителям он знаком по сериалам «Карамора» и «Контакт».

На этот раз актёр играет не столичного героя-любовника, а успешного инвестора Вадима, который решает ради любимой девушки Тани (Рината Тимербаева) устроиться на уральский металлургический завод.

Из переговорной — в цех

Чтобы заслужить уважение будущего тестя, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв), Вадим отправляется туда, где комфорт заканчивается у проходной.

Впервые он сталкивается с тяжёлым трудом, грубоватым юмором коллег и необходимостью доказывать, что он не просто «маменькин сынок из Москвы».

За месяц на заводе герой проходит испытание жаром, пылью и собственным характером.

Где снимали и кто придумал

Режиссёр Василий Свиридов объяснил, что съёмки проходят прямо на действующем производстве в Свердловской области, где никто не останавливает работу ради съёмочной группы.

По его словам, сериал — не только комедия, но и история взросления, о том, как любовь и труд способны менять человека.

Кто в актёрском составе

Помимо Чепурченко, в сериале снимаются Инга Оболдина, Анна Уколова, Николай Шрайбер, Анатолий Гущин, Ренат Мухамбаев и Антон Остерников.

Авторы обещают живой юмор, узнаваемые типажи и атмосферу настоящего рабочего посёлка — с чаем в кружках, ревом цехов и простыми, но честными людьми.

Также прочитайте: «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

Фото: Кадр из сериала «Пора на завод»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
