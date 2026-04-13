Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!»: в Сети появились свежие кадры со съёмок «Невского-8» — зрители не сдерживают эмоций (фото)

В Сети появились свежие кадры со съёмок 8 сезона сериала «Невский», и обсуждение быстро вышло за пределы обычной реакции на бэкстейдж.

Пауза между сезонами затянулась, поэтому даже такие обновления воспринимаются как событие. Судя по комментариям, интерес к проекту не снижается, несмотря на длительное производство.

Долгое ожидание и реакция зрителей

Съёмки «Невского-8» действительно продолжаются уже больше года, и это стало главным поводом для обсуждений. Зрители делятся эмоциями без фильтров: «Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!», пишет один из пользователей. Другие добавляют, что ожидание затянулось, но готовы ждать ради качества.

Звучат и более развернутые мнения. «„Невский-8“ начали снимать 7 апреля 2025 года. Если бы „Первый отдел-5“ не сократили до 20 серий, то мы бы его ждали так же», отмечает зритель. При этом многие поддерживают подход создателей: лучше долгий, но цельный сезон, чем ускоренное производство.

Сюжет после финала и состав

Финал седьмого сезона задал жёсткую точку, убрав из истории Павла Семёнова, героя Антона Васильева (спойлер: он все равно вернется). Восьмой сезон продолжает линию расследования дела «Архитектора», где ключевые ответы до сих пор не получены. Это смещает акцент с одного персонажа на более широкую систему связей.

В проект возвращаются Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кошонин, Виктория Маслова и другие актёры. Среди новых лиц зрители уже отметили Марию Канунникову, что вызвало отдельные обсуждения в комментариях. «Поставил звезду за кадры, не жалко», пишут пользователи, реагируя на публикацию.

Премьера восьмого сезона запланирована на вторую половину 2026 года.