Киноафиша Статьи «Мы только пытались развлечь зрителей»: этот фильм с рейтингом RT 2% точно станет худшим в 2025 году

5 сентября 2025 09:54
Кадр из фильма «Война миров»

Новинку не оценили критики.

«Война миров», несомненно, войдет в историю как худший фильм этого года, уже получив удручающие 2% на Rotten Tomatoes. Однако продюсер фильма Патрик Айелло недавно защитил картину, посчитав, что успех у зрителей обязательно будет в долгосрочной перспективе.

Сюжет фильма «Война миров»

История вращается вокруг Уилла Рэдфорда — эксперта из Министерства внутренней безопасности. Его работа позволяет ему отслеживать всё и всех через экран компьютера: от хакерских атак до жизни его собственных детей, Дэйва и Фейт, о которых он особенно переживает после потери жены.

Однажды привычный ритм нарушают падающие с неба метеориты. Подруга Уилла, учёный из НАСА Сандра Салас, сообщает ему пугающую правду — это начало инопланетного вторжения.

Вскоре выясняется, что пришельцы охотятся за цифровыми данными человечества. И теперь Уиллу предстоит не просто защитить информацию — он должен дать отпор захватчикам, используя все свои навыки.

Кадр из фильма «Война миров»

Критика фильма «Война миров»

В интервью Screen Rant Патрик Айелло объяснил критику, которую современная адаптация «Войны миров» Герберта Уэллса получила на данный момент как от экспертов, так и от зрителей.

«Никто не ставит целью снять плохой фильм. Никто не встает с постели, чтобы работать по 12, 14, 16 часов в день, иногда, в нашем случае, 6-7 дней в неделю, чтобы сделать что-то плохое. Мы лишь пытались развлечь зрителей. Очень жаль, что фильм возненавидели или его просто затравили. Надеемся, большинство оценит нашу работу в будущем», — заявил продюсер.

К слову, дела «Войны миров» на стриминге идут не так уж и плохо. Несмотря на оценку критиков в 2% и столь же низкий зрительский балл в 21% Rotten Tomatoes, релиз стабильно находился в топ-10 фильмов Amazon Prime Video большую часть августа, даже занимая некоторое время первое место на платформе.

Правда, отзывы под проектом все равно, в основном, разочарованные.

«Какой бред, зря только замахнулись на книгу», «Не тратьте время, посмотрите лучше версию с Томом Крузом», — пишут пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал про худший фильм в карьере Брэда Питта.

Фото: Кадры из фильма «Война миров» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
