«Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все

Финал франшизы «Заклятие» стал настоящим прощальным аккордом для Эда и Лоррейн Уоррен, пары, с которой началась вся эта вселенная демонов, зеркал и проклятий. Девятый фильм, «Заклятие: Последний обряд», довёл их историю до эмоциональной точки – и подвёл черту не только под вымышленной сагой, но и под реальной судьбой её героев.

Как Эд и Лоррейн пережили финального демона

Фильм переносит зрителей в Пенсильванию 1980-х, где супруги Уоррены – уже немолодые, уставшие, но всё ещё несломленные – сталкиваются со своим самым опасным делом: демоном, обитающим в проклятом зеркале, которое становится символом их многолетнего противостояния тьме.

Во время схватки дух обращает свои силы против их дочери Джуди, когда-то чудом спасённой при рождении. Демон пытается заставить девушку покончить с собой, и вся семья – Эд, Лоррейн и Джуди – вступают в последнюю битву.

Сердце Эда, уже надорванное годами стресса и предыдущими болезнями, едва выдерживает, но он всё-таки выживает. Вместе с женой и дочерью он завершает изгнание – не привычным обрядом, а силой принятия: Джуди признаёт свой дар, и это становится ключом к победе.

После этого они возвращаются домой в Коннектикут, где успевают насладиться самым мирным делом за всю жизнь – свадьбой Джуди. В этом финале Уоррены, наконец, получают заслуженный покой.

Реальная жизнь после «Последнего обряда»

После описанных в фильме событий реальные Эд и Лоррейн Уоррены действительно отошли от активных расследований. Они посвятили себя книгам, лекциям и развитию своего Музея оккультных артефактов.

Среди их публикаций – работы о самых известных делах: «Призраки Коннектикута», «Саутендский оборотень» и «Кладбище Юнион».

Лоррейн в последние годы жизни консультировала первые фильмы франшизы «Заклятие», помогая Вере Фармиге передать её манеру говорить и реагировать на сверхъестественное.

А Эд успел передать ключи от музея зятю Тони, символически завершив эпоху семьи Уорренов.

Крупных расследований после дела Смурлов в их биографии уже не было – лишь спокойная жизнь, изредка омрачённая воспоминаниями о прошлом.

Но влияние пары на поп-культуру росло с каждым годом: именно их архив стал источником вдохновения для десятков фильмов, сериалов и документалок о паранормальном.

Как умер Эд Уоррен

Эд скончался 23 августа 2006 года, в возрасте 79 лет, у себя дома в Монро, штат Коннектикут. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесённого несколькими годами ранее.

Его проблемы с сердцем начались задолго до этого – именно они легли в основу сюжетной линии «Заклятия 3: По воле дьявола», где герой Патрика Уилсона впервые пережил инфаркт прямо во время экзорцизма.

В «Последнем обряде» этот факт отражён почти дословно: Эд снова стоит на грани смерти, но любовь к Лоррейн и дочери удерживает его. В реальности же он прожил ещё два десятилетия, дожив до мирной старости рядом с женой.

Последние годы Лоррейн

Лоррейн Уоррен пережила мужа почти на тринадцать лет. Она умерла 18 апреля 2019 года, в возрасте 92 лет, также в своём доме в Монро. Точная причина смерти не раскрывалась, но семья сообщила, что она ушла мирно, во сне.

После её кончины тело Лоррейн похоронили рядом с Эдом на кладбище Степни, где супруги покоятся вместе.

Перед смертью она полностью прекратила участие в активных расследованиях, но до конца оставалась консультантом Общества психических исследований Новой Англии.

Её последние публичные слова касались фильмов «Заклятие»: она называла их «способом рассказать правду о добре и зле языком современного искусства».

Наследие Уорренов

После смерти Лоррейн управление музеем перешло к их дочери Джуди и её мужу Тони Спера. Коллекция – та самая, где хранится печально известная кукла Аннабель, – по-прежнему существует, хотя и закрыта для широкой публики.

История Эда и Лоррейн завершилась тихо и без сенсаций – не так, как в кино (в титрах их судьбу лишь описали вкратце). Но «Заклятие: Последний обряд» сделал именно то, что должен был: подарил зрителям прощание вместо ужаса.

Финальный танец героев под старую мелодию, видение будущих внуков и спокойное «мы сделали всё, что могли» – лучшая точка в самой успешной хоррор-саге XXI века.

