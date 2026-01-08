Меню
«Мы, русские, не обманываем друг друга» - и не играем тоже: кем был тот самый Куйбышев, ставший легендой «Брата 2»

8 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Брат 2»

Он появился на экране на две минуты, но остался в сердцах зрителей на десятилетия.

Кто помнит «Брата 2», тот помнит и Куйбышева. Того самого - с нахальной улыбкой, ржавым «Фордом» и фразой, ставшей народной: «Мы, русские, не обманываем друг друга». Всего пара минут на экране - и персонаж навсегда прописался в памяти зрителей. Но кто же был этот человек, сыгравший так живо, будто просто жил перед камерой?

Как Аркадий Зерский оказался в «Брате 2»

Режиссёр Алексей Балабанов славился тем, что находил героев не на съёмочных площадках, а на улицах. Когда часть фильма снимали в США, он решил искать русскоязычных актёров прямо на Брайтон-Бич.

Ему нужен был типаж - колоритный, узнаваемый, неигровой. Так Балабанов встретил Аркадия Зерского, эмигранта из Одессы, продавца видеокассет и бывшего торговца подержанными машинами. Увидел - и сразу понял: вот он, настоящий Куйбышев.

Кадр из фильма «Брат 2»

Зерский не был профессионалом. Он не учился в театральном, не знал слов «дубль» и «ракурс». Балабанов просто дал ему текст и сказал: будь собой.

В кадре он действительно ничего не играл - говорил своим голосом, жестикулировал так, как привык в жизни. Даже костюм подобрали похожий на тот, что он носил каждый день, пишет автор Дзен-канала «Ретрогеймер (Дитя 90-х)».

Жизнь после фильма

Аркадий Зерский жил с матерью в Нью-Йорке, детей не имел и к славе не стремился. После премьеры «Брата 2» его пытались найти журналисты - безуспешно. Он словно растворился, как герой, произнёсший одну великую фразу и ушедший в тень.

Возможно, устал от внимания. Говорили, что местные на Брайтоне начали подшучивать над «тем самым Куйбышевым».

Но зрители помнят его иначе - как человека, который сказал простую, почти наивную правду. «Мы, русские, не обманываем друг друга» - сказал он, глядя прямо в глаза Даниле. И будто всем нам.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Света выбрала мужа-тирана, а не Данилу. А еще мы вспоминали фразы из «Брата», которые стали крылатыми.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
