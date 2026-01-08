«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара»

Увы, но мальчишки не смогли передать тех эмоций, которые хотел увидеть режиссер.

Фильм «Буратино» стал главным кассовым сюрпризом этой зимы. С 1 января 2026 года он собрал уже больше 1,3 млрд рублей и привел в кинотеатры более 2,4 млн зрителей.

Формально это детская сказка, но в залах сидят и те, кто вырос на советской версии. И главный интерес сейчас даже не в сюжете, а в самом Буратино — потому что его сыграла девочка и при этом его… вообще не существует.

Почему Буратино не человек

В новом фильме Игоря Волошина Буратино — полностью цифровой персонаж. На площадке его «играет» актриса Вита Корниенко в специальном костюме захвата движения. Именно ее пластика, мимика и жесты превращаются в деревянного мальчика.

«Он весит килограммов шесть. У него везде датчики. Камера на шлеме считывает мимику и эмоции. А на спине и животе стоят передатчики, которые улавливают сигналы», — рассказывает Вита Корниенко.

По сути, зрители видят не куклу и не ребенка, а результат сложной цифровой работы, в которую вложена живая актерская игра. Технологии почти как у «Аватара»

Почему Буратино сыграла девочка

Создатели не искали мальчика. Им нужен был не возраст и не пол, а внутреннее ощущение героя.

«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали. Но отбирали не по гендеру, а по таланту. Потому что Буратино — марионетка, а не человек», — объясняет режиссер Игорь Волошин.

Именно поэтому Вита осталась в проекте: она дала персонажу наивность, импульсивность и ту самую детскую непосредственность, которая и сделала нового Буратино живым.

Как его вообще снимают

На съемках Буратино существует сразу в нескольких версиях: пластиковый для разметки, деревянный для кадра и цифровой — итоговый. Каждую сцену снимают по три-четыре раза.

«Сначала мы снимаем кукол. Потом входит Вита и играет сцену с актерами. Потом она уходит, и актеры повторяют все с пустотой, куда на постпродакшене добавят Буратино», — говорит Волошин.

Именно эта технология позволила сделать персонажа не игрушкой, а настоящим героем с эмоциями и внутренней логикой.

Почему фильм так зашел зрителям

На фоне миллиардных сборов становится понятно: зрители поверили этому Буратино. Он не копирует советскую версию и не играет в пародию. Он действительно выглядит как ребенок, который только учится понимать мир, отца и самого себя.

И, похоже, именно это — честность, уязвимость и живая эмоция — сделали нового Буратино главным семейным хитом этой зимы.

