«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара»

Фильм «Буратино» стал главным кассовым сюрпризом этой зимы. С 1 января 2026 года он собрал уже больше 1,3 млрд рублей и привел в кинотеатры более 2,4 млн зрителей.
Формально это детская сказка, но в залах сидят и те, кто вырос на советской версии. И главный интерес сейчас даже не в сюжете, а в самом Буратино — потому что его сыграла девочка и при этом его… вообще не существует.
Почему Буратино не человек
В новом фильме Игоря Волошина Буратино — полностью цифровой персонаж. На площадке его «играет» актриса Вита Корниенко в специальном костюме захвата движения. Именно ее пластика, мимика и жесты превращаются в деревянного мальчика.
«Он весит килограммов шесть. У него везде датчики. Камера на шлеме считывает мимику и эмоции. А на спине и животе стоят передатчики, которые улавливают сигналы», — рассказывает Вита Корниенко.
По сути, зрители видят не куклу и не ребенка, а результат сложной цифровой работы, в которую вложена живая актерская игра. Технологии почти как у «Аватара»
Почему Буратино сыграла девочка
Создатели не искали мальчика. Им нужен был не возраст и не пол, а внутреннее ощущение героя.
«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали. Но отбирали не по гендеру, а по таланту. Потому что Буратино — марионетка, а не человек», — объясняет режиссер Игорь Волошин.
Именно поэтому Вита осталась в проекте: она дала персонажу наивность, импульсивность и ту самую детскую непосредственность, которая и сделала нового Буратино живым.
Как его вообще снимают
На съемках Буратино существует сразу в нескольких версиях: пластиковый для разметки, деревянный для кадра и цифровой — итоговый. Каждую сцену снимают по три-четыре раза.
«Сначала мы снимаем кукол. Потом входит Вита и играет сцену с актерами. Потом она уходит, и актеры повторяют все с пустотой, куда на постпродакшене добавят Буратино», — говорит Волошин.
Именно эта технология позволила сделать персонажа не игрушкой, а настоящим героем с эмоциями и внутренней логикой.
Почему фильм так зашел зрителям
На фоне миллиардных сборов становится понятно: зрители поверили этому Буратино. Он не копирует советскую версию и не играет в пародию. Он действительно выглядит как ребенок, который только учится понимать мир, отца и самого себя.
И, похоже, именно это — честность, уязвимость и живая эмоция — сделали нового Буратино главным семейным хитом этой зимы.
Писали также как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки