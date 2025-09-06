Меню
Киноафиша Статьи «Мы хусские, мы не обманываем»: о цене кадиллака в «Брате 2» спорят до сих пор — может, Багрова надурили?

«Мы хусские, мы не обманываем»: о цене кадиллака в «Брате 2» спорят до сих пор — может, Багрова надурили?

6 сентября 2025 07:29
«Брат 2» (2000)

Американец смеялся в голос, зрители пересматривали сцену, а кто-то до сих пор ищет логику в этих 500 долларах.

Сцена из фильма «Брат 2» (2000), где Данила покупает старенький Cadillac под мостом в Америке, стала культовой.

И не только из-за колоритного «Куйбышева», но и из-за загадочной суммы — 500 долларов. Когда герой рассказывает об этом дальнобойщику Бену, тот смеётся — и многие до сих пор не понимают: а что, собственно, тут смешного?

«Брат 2»

Какая именно это была машина

Модель, которую купил герой Сергея Бодрова, — Cadillac DeVille Coupe (примерно 1975 года). Почти шестиметровое купе весом под 2,5 тонны, с восьмицилиндровым двигателем объёмом 7,7 литра и автоматической коробкой.

В 70-х это был символ статуса, автомобиль для уважаемых господ. Выпущено было более 100 тысяч экземпляров только этого года.

Почему 500 долларов — это дёшево

Для 2000 года сумма в 500 долларов казалась почти ничтожной даже по российским меркам — около 14 000 рублей.

А для раритетного «Кадиллака» в рабочем состоянии — это и вовсе копейки. Даже с учётом возраста и пробега, такая машина в США могла стоить минимум 5–10 тысяч долларов.

Сегодня, по данным сайтов по продаже классических авто, цены начинаются от 15 000 «зелёных».

«Брат 2»

Почему же смеялся Бен?

И вот тут начинается самое интересное. Возможно, он смеялся не потому, что Данила переплатил, а наоборот — потому что поверил в невозможное.

Либо «Куйбышев» скинул машину за бесценок, зная, что та на последнем дыхании. Либо просто решил отдать, сочтя Багрова «своим».

Но шутка в другом — в Америке за 500 долларов никто бы не продал такой автомобиль в идеальном состоянии.

Значит ли это, что Данилу обманули?

Не обязательно. Машина действительно ехала, и достаточно долго. Сломалась она только ближе к финалу поездки. С таким двигателем и пробегом это было даже ожидаемо.

Но ведь Данила не покупал комфорт — ему нужно было просто средство, чтобы доехать и не «светиться». А значит, даже полумёртвый Cadillac с задачей справился, пишет дзен-канал АВТОБЛОГЕР (AVTO-BLOGGER.RU).

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
