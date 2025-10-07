Меню
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой»

7 октября 2025 21:31
Кадр из фильма «Плохая девочка»

Публика раскритиковала звезду.

После 19 лет совместной жизни Николь Кидман и Кит Урбан объявили о расставании. Их союз многие считали образцовым и невероятно прочным. Вместе они вырастили двух дочерей.

Инсайдеры выдвигают разные версии случившегося. Одни утверждают, что музыкант ушел к молодой возлюбленной. Другие источники полагают, что причиной разрыва стала недавняя премьера. Речь идет о фильме Кидман под названием «Плохая девочка», после которого Урбан инициировал развод.

Сюжет фильма «Плохая девочка»

Казалось бы, у героини фильма «Плохая девочка» есть всё: блестящая карьера главы IT-компании, любящий муж и две дочери. Но эта идеальная картинка рушится в одно мгновение.

Виной всему — новый стажёр Сэмюэл. Он молод, дерзок и совершенно не признаёт правил. Именно он просит Роми стать его наставником, что становится искрой.

Вскоре между ними вспыхивает опасная страсть. Роми всё глубже погружается в интрижку, слепо подчиняясь приказам Сэмюэла. Теперь на кону стоит всё, что она так долго строила: её брак, репутация и карьера.

Кадр из фильма «Плохая девочка»

Николь Кидман в фильме «Плохая девочка»

После выхода фильма «Плохая девочка» в прессе заговорили о возможных причинах разлада между Николь Кидман и Китом Урбаном. Сообщается, что музыканту картина была не по душе. Его беспокоило не только увлечение жены продвижением ленты, но и её полная вовлеченность в этот проект с множеством интимных сцен.

По словам инсайдера, Урбан опасался, что зрители и знакомые начнут искать сходство между сюжетом и их реальной жизнью. И правда, параллели напрашивались: героиня Кидман — тоже замужняя женщина с двумя дочерями.

Несмотря на попытки актрисы сохранить отношения, как пишут западные СМИ, инициатором развода стал именно Кит Урбан. Его решение оказалось окончательным.

Отзывы зрителей о фильме «Плохая девочка»

А вот комментаторы в Сети считают, что Урбану не о чем было волноваться. По их мнению, Кидман во всех сценах 18+ вела себя так холодно и неестественно, что она точно вряд ли способна на страсть на стороне.

«На Кидман стало невозможно смотреть, мимика как у мумии», «Большего мискаста сложно придумать, Кидман бесчувственная снежная королева, какие ей молодые любовники», — пишут пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что 57-летней Кидман непросто дались «горячие» сцены.

Фото: Кадры из фильма «Плохая девочка» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
