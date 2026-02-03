Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 100 зрителей из 100 рекомендуют этот французский детектив: в сериале всего 6 эпизодов, так что посмотрите за вечер

100 зрителей из 100 рекомендуют этот французский детектив: в сериале всего 6 эпизодов, так что посмотрите за вечер

3 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Мутные воды»

Там нет погонь и громких задержаний, зато есть постоянная давящая тревога.

Если кажется, что все стоящие новинки уже пересмотрены, это не совсем так. В 2025 году вышел короткий французский детектив «Мутные воды», который многие просто пропустили. А зря — это тот случай, когда небольшой сериал способен приятно удивить и напомнить, за что любят европейские расследования.

История начинается просто. Полицейская Ноэми Шастейн после тяжелого ранения переводится из Парижа в тихую провинцию. Начальство уверено, что там спокойно. Но из озера, где когда-то была деревня, поднимают бочку с останками ребенка. С этого момента тишина заканчивается.

Атмосфера, ради которой смотрят

Главная сила сериала — не в погонях, а в ощущении тревоги. Озеро, скрытая под водой деревня, старые секреты. Кажется, будто само место не хочет, чтобы правду нашли.

Шастейн не выглядит супергероем. Она устала, упряма и внимательна. Именно поэтому ей веришь. Расследование идет медленно, но каждая деталь имеет значение.

«Мне понравилось абсолютно всё в этом фильме: сюжет, актёрская игра, декорации. Интрига присутствовала, динамика тоже. Сюжет развивался плавно, всё и все на своих местах, снято красиво. Актёры подобраны идеально — они полностью вписались в роли и смогли передать характер своих героев. Любителям интересных детективов рекомендую к просмотру. Оценка — пять баллов», пишут на портале «Отзовик» зрители.

Над сериалом работали люди из «Спирали» и «Воронки времени», и это чувствуется. Крепкий сценарий, логика, характеры. Иногда ближе к финалу появляются почти «семейные» повороты, но они не рушат историю.

«Мутные воды» подойдут тем, кто любит вдумчивые детективы без суеты. Шесть серий пролетают незаметно. Это не громкий хит, а находка для тех, кто ценит атмосферу. Иногда лучшие истории лежат на дне — нужно только нырнуть.

Фото: Кадр из сериала «Мутные воды»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вампирша Ира, космос и Лепс: японцы умудрились сделать аниме про СССР круче россиян – но и здесь не обошлось без «клюквы» Вампирша Ира, космос и Лепс: японцы умудрились сделать аниме про СССР круче россиян – но и здесь не обошлось без «клюквы» Читать дальше 4 февраля 2026
Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Любите «Хрустальный» с Васильевым? Американцы сняли кое-что очень похожее – у сериала рейтинг 7,5 Читать дальше 3 февраля 2026
37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) 37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) Читать дальше 2 февраля 2026
3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков 3 самых недооцененных в России сериала Netflix: от ситкома про онкобольных до фэнтези про панков Читать дальше 1 февраля 2026
Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Читать дальше 1 февраля 2026
Убийцу находят за 2 серии: мини-сериал по Агате Кристи, который не уступает книге Убийцу находят за 2 серии: мини-сериал по Агате Кристи, который не уступает книге Читать дальше 31 января 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Пока Solo Leveling тянет с продолжением, фанаты нашли нового фаворита: тоже исекай про крутого героя Читать дальше 4 февраля 2026
Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Крутая новинка от Netflix: в новом датском детективе 6 серий по 47 минут — вышел целиком в хорошем качестве Читать дальше 4 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше