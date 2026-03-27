Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий

Будет держать в напряжении до самого финала.

Okko начал снимать сериал «Свора». Проект обещает погрузить зрителей в мир, где не все так просто, как кажется.

Будет создан 8-серийный детективный триллер. Он расскажет историю тревел-блогера Кристины и ее оператора Дани, которые приезжают в провинциальный Волчегорск с намерением сделать репортаж. Однако вместо компромата на местного мэра они сталкиваются с нечто гораздо более страшным.

Сюжет сразу привлекает внимание. Все начинает развиваться, когда Даня пропадает, а Кристина оказывается в центре опасных событий, связанных с агрессивной стайкой собак. Эти животные становятся символом не только угрозы, но и скрытых проблем общества. Исследуя причины нападений, Кристина погружается в мрачные тайны города, связанные с нераскрытыми заказными убийствами, что добавляет сюжету напряженности и интриги.

Сценаристы Стас Иванов, Александр Щербаков и Анна Козыревская создали историю, в которой поднимаются важные вопросы о человеческой природе, амбициях и компромиссе.

Режиссер Сергей Попов обещает представить зрителям не просто триллер, а глубокую социальную драму, где свора — это не только собаки, но и люди, готовые на все ради своих принципов.

В проекте принимают участие Алексей Лукин и Виктория Толстоганова. Их игра вместе с сильным сценарием обещает зрителям незабываемые моменты и заставит задуматься о том, как далеко могут зайти люди в своих стремлениях. Так что ждем «Свору», которая обещает затронуть актуальные темы современности, заставляя задуматься о природе зла и человеческой морали.