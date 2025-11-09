Три российских сериала ноября для поклонников опасных историй: Хабенский, Кологривый и другие пощекочут ваши нервы на славу

Здесь герои вынуждены идти навстречу риску, а зритель — цепляться за детали.

В этой подборке — три ноябрьских сериала, которые играют на ощущении угрозы и собирают вокруг себя зрителей, предпочитающих тёмные, психологически тяжелые истории.

«Обнальщик» (2025)

Премьера на Wink — с 13 ноября. Александр Яценко играет Михаила, который переезжает на Дальний Восток, скрываясь от кредиторов. Почти сразу он узнает, что его сын Лёша (Фёдор Кудряшов) разработал технологию, позволяющую безопасно выводить большие суммы.

Отец и сын начинают работать на опасных людей региона — и чем дальше они заходят, тем сильнее ощущается нарастающее давление и риск. В актёрском составе также Елена Николаева, Ольга Тумайкина и Игорь Миркурбанов.

«Метод-3» (2025)

На Кинопоиске 3 сезон сериала выходит с 20 ноября. Константин Хабенский возвращается к роли Родиона Меглина — следователя, который использует собственную систему для поиска самых опасных преступников.

В новом сезоне он собирает команду тех, кто умеет думать так же нестандартно, как он сам. Тон проекта снова держится на холодной, рациональной жёсткости героя, а актёрский состав дополняют Анна Савранская, Никита Кологривый и Мария Чернолихова.

«Черное облако-2» (2025)

Премьера на Okko — с 28 ноября. Продолжение истории, в центре которой — Оксана, сыгранная Марьяной Спивак. После событий первого сезона она живёт у Александра (Кирилл Кяро) и пытается восстановить память, чтобы понять, что произошло и где искать ответы.

Во втором сезоне акцент всё больше смещается к ощущению неизвестности и угрозы: прошлое дрейфует рядом, но не складывается в целостную картину. В проекте задействованы Алексей Розин, Анна Снаткина и Александра Урсуляк.

Также прочитайте: Сериал, который «вынесли» с пиратских полок быстрее всех — и да, это российский детектив от НТВ с сюжетом, в который не все верили