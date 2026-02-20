Меню
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода

20 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Мумия»

Авторы вдохновлялись «Полтергейстом» и триллером «Семь», так что будет очень страшно.

Warner Bros. выпустила расширенный трейлер фильма «Мумия», который выйдет в прокат 17 апреля. Режиссером стал Ли Кронин, автор «Восстания зловещих мертвецов», и на этот раз зрителей ждет не приключенческий блокбастер, а жесткий хоррор об одержимости и разрушенной семье.

Восемь лет спустя

По сюжету у семьи Кэннон пропадает маленькая дочь Кэти. Девочку считают погибшей, но спустя восемь лет ее находят живой. Почти не повзрослевшей. И явно изменившейся.

Трейлер раскрывает, что Кэти все это время находилась в саркофаге возрастом около 3000 лет. Вместе с ней в дом возвращается древнее зло. Родителям предстоит понять, что поселилось в их дочери и можно ли остановить надвигающуюся тьму.

Кронин признается, что вдохновлялся «Полтергейстом» и триллером «Семь». Он подчеркивает, что это будет совершенно иной взгляд на «Мумию» — без романтики и археологических приключений.

Темный перезапуск

В фильме снялись Джек Рейнор, Лайа Коста, Мэй Каламави и Вероника Фалькон. За производство отвечают Blumhouse, Atomic Monster и New Line Cinema, что задает тон проекту.

Новая «Мумия» не связана с прежними версиями и делает ставку на атмосферу тревоги и тему одержимости. Премьера состоится 17 апреля, и это обещает быть самая мрачная интерпретация истории за последние годы.

Фото: Кадр из фильма «Мумия»
Екатерина Адамова
