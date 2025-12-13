Меню
Киноафиша Статьи Мульт-долгострой ожил: «Киберслав» выпустит 2, 3 и 4 серии в один день, но какой? Подсказка: все случится в декабре

13 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Киберслав»

Напомним, первая серия вышла в свет в конце 2024-ого.

«Киберслав» наконец выходит из режима ожидания. Самый обсуждаемый анимационный долгострой последних лет возвращается с новыми эпизодами и делает это сразу резко и без раскачки.

30 декабря на Кинопоиске одновременно выйдут 2, 3 и 4 серии мультсериала.

Когда выйдут новые серии

Платформа решила не растягивать релиз: зрителям откроют сразу три эпизода в один день. Для проекта, который годами находился в разработке, это важный шаг — «Киберслав» переходит от обещаний к регулярному показу и полноценному развитию сюжета.

Кадр из сериала «Киберслав» (2024)

Незадолго до анонса дат создатели представили новый постер на «Comic Con Игромир». Он подтвердил главное — сериал остается верен своему образу мрачного славянского киберпанка с мифологией, жесткой эстетикой и технологичным миром без скидок на формат.

Почему релиз важен

«Киберслав» давно стал проверкой для всей индустрии: способен ли российский анимационный проект с авторским замыслом дойти до стабильного релиза. Ответ начнет формироваться уже 30 декабря, когда зрители увидят сразу три новые серии.

Лучше «Ходячих мертвецов»: 3 аниме про зомби, которые покоряют с первой серии всех любителей хорроров.

Фото: Кадр из сериала «Киберслав»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
