«Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT

Третий сезон «Укрытия» подошёл к концу, завершив очередную главу одной из самых необычных научно-фантастических историй последних лет. Сериал Apple TV+ с Ребеккой Фергюсон вновь вернулся к теме выживания людей в подземном мире, где за внешним порядком скрываются опасные тайны и масштабный заговор.

Новый сезон не только продолжил раскрывать устройство мира «Укрытия», но и приблизил героев к ответам на вопросы, которые оставались без объяснения с самого начала. Правда, до конца он их так и не пояснил.

Сюжет

В новом сезоне Джульетта возвращается в свой бункер, где пытается остановить мятеж и не допустить выхода жителей наружу. Однако в результате она теряет память, а многие ответы, которых зрители ждали с самого начала, снова остаются без объяснений.

Отзывы

В Сети третий сезон «Укрытия» уже назвали одним большим филлером. Некоторые зрители считают, что он скорее откладывает важные события до финальной части, чем действительно раскрывает главные тайны сериала.

«Третий сезон каким-то образом превратил сериал с невероятной завязкой, захватывающим миром и огромным потенциалом в испытание на выносливость», «Каждая серия, кажется, обещает, что наконец-то произойдет что-то важное. Затем мы получаем еще час, в течение которого персонажи ходят по коридорам, подозрительно смотрят друг на друга, ведут мучительно затянутые разговоры и раскрывают примерно три новых фрагмента информации», — пишут комментаторы.

Тем не менее, на RT именно у 3 сезона самый большой рейтинг — 96%. Последние эпизоды подогревают ожидание четвёртого сезона. В нём создатели расскажут подробнее о глобальной катастрофе и событиях, после которых появились подземные бункеры.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.