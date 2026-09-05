Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT

«Мучительно затянутое хождение по коридорам»: третий сезон «Укрытия» начался и закончился ничем — но у него 96% на RT

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

Серии назвали одним сплошным филлером. 

Третий сезон «Укрытия» подошёл к концу, завершив очередную главу одной из самых необычных научно-фантастических историй последних лет. Сериал Apple TV+ с Ребеккой Фергюсон вновь вернулся к теме выживания людей в подземном мире, где за внешним порядком скрываются опасные тайны и масштабный заговор.

Новый сезон не только продолжил раскрывать устройство мира «Укрытия», но и приблизил героев к ответам на вопросы, которые оставались без объяснения с самого начала. Правда, до конца он их так и не пояснил.

Сюжет

В новом сезоне Джульетта возвращается в свой бункер, где пытается остановить мятеж и не допустить выхода жителей наружу. Однако в результате она теряет память, а многие ответы, которых зрители ждали с самого начала, снова остаются без объяснений.

Кадр из сериала «Укрытие»

Отзывы

В Сети третий сезон «Укрытия» уже назвали одним большим филлером. Некоторые зрители считают, что он скорее откладывает важные события до финальной части, чем действительно раскрывает главные тайны сериала.

«Третий сезон каким-то образом превратил сериал с невероятной завязкой, захватывающим миром и огромным потенциалом в испытание на выносливость», «Каждая серия, кажется, обещает, что наконец-то произойдет что-то важное. Затем мы получаем еще час, в течение которого персонажи ходят по коридорам, подозрительно смотрят друг на друга, ведут мучительно затянутые разговоры и раскрывают примерно три новых фрагмента информации», — пишут комментаторы.

Тем не менее, на RT именно у 3 сезона самый большой рейтинг — 96%. Последние эпизоды подогревают ожидание четвёртого сезона. В нём создатели расскажут подробнее о глобальной катастрофе и событиях, после которых появились подземные бункеры.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Укрытие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Читать дальше 7 сентября 2026
Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла Один из главных sci-fi хитов от Apple TV снят по мотивам популярной серии романов — а те вдохновлены культовой антиутопичной историей Джорджа Оруэлла Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами Читать дальше 7 сентября 2026
Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Читать дальше 7 сентября 2026
Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Читать дальше 6 сентября 2026
Этот «вампирский» сериал по книгам Энн Райс сначала с позором закрыли, а теперь он рвет топы Netflix: залетел в «десятку» за 2 дня Этот «вампирский» сериал по книгам Энн Райс сначала с позором закрыли, а теперь он рвет топы Netflix: залетел в «десятку» за 2 дня Читать дальше 6 сентября 2026
От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет Читать дальше 6 сентября 2026
Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Читать дальше 5 сентября 2026
Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Читать дальше 5 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше