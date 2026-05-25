«Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов

25 мая 2026 12:00
Как минимум, злодей не смог бы получить камень души.

Киновселенная Marvel пережила немало абсурдных сценариев из разряда «что, если?», и один фанатский вопрос актуален вновь: что, если бы в «Войне бесконечности» к Мстителям внезапно присоединился сам Уэйд Уилсон — тот самый человек-мем в красном костюме, который ломает четвёртую стену чаще, чем кости врагов?

Мог ли он остановить Безумного Титана и спасти половину Вселенной? Спойлер: тот самый щелчок точно не случился бы.

Танос на старте: опасности титана с фиолетовой кожей

На момент «Войны бесконечности» Танос уже владеет тремя Камнями Бесконечности — Силы, Пространства и Реальности. Каждый из них делает его сильнее, быстрее и буквально ломает физику мира под его волю.

А вскоре он отправится на Вормир, чтобы заполучить и Камень Души — ценой, которая даже для Безумного Титана окажется болезненной.

В таком состоянии Танос — не босс уровня «побей и получи ачивку». Это финальный рейдовый монстр, против которого даже Тор с новой секирой едва тянет. Но если кто-то и способен выбить Таноса из равновесия, то именно Дэдпул.

Чем Дэдпул может удивить Титана

Во-первых, он бессмертен. Убить Уэйда Уилсона нельзя, максимум — временно разложить на кусочки. Таносу пришлось бы запастись бесконечным терпением, ведь каждый раз Дэдпул возвращался бы с новым сарказмом и ещё парой пистолетов.

Во-вторых, его тактика — хаос, перемешанный с идиотизмом и гениальностью. Этот человек может начать бой с цитаты из «Титаника», а закончить выстрелом в глаз из ружья, найденного в мусорке. Для противников — ужас, для зрителей — праздник.

И наконец, непредсказуемость. Танос привык к противникам, которые действуют логично. Но как быть с тем, кто вообще не следует правилам жанра и в любой момент может достать микрофон и начать комментировать бой для зрителей?

Победа в бою невозможна?

К сожалению, бессмертие — не синоним непобедимости. Танос с четырьмя камнями обладает слишком многими способами вывести Уэйда из игры.

Камень Реальности способен просто превратить его в геометрическую инсталляцию — живую, но абсолютно беспомощную. Камень Пространства может закинуть его в карманное измерение, где максимум развлечений — считать атомы.

А если Титан решит, что Дэдпул слишком шумный, Камень Силы прижмёт его к земле так, что тот будет регенерировать бесконечно, не в силах пошевелиться.

Так что в честном лобовом столкновении шансов у Уэйда нет. Максимум — он получит новую травму и свежую шутку в копилку. Но есть нюанс.

Победа вне поля боя очевидна!

Зато если рассматривать не бой, а саботаж — тут Дэдпул становится настоящим джокером колоды. Его задача — не уничтожить Таноса, а просто мешать.

Представьте: пока Тор летит за топором, а Доктор Стрэндж считает миллионы исходов, Дэдпул кружит вокруг Таноса, отвлекая его нескончаемыми подколками.

Или ещё лучше: сцена на Вормире. Танос готовится к жертве ради Камня Души, а рядом внезапно появляется Уэйд, с чипсами и комментариями вроде:

«О, романтика! Сейчас ты её сбросишь, да?» — и атмосфера торжественного самопожертвования рушится к чертям.

Без нужного эмоционального фона ритуал может попросту не сработать.

Финальный счёт

Если бы Дэдпул оказался в «Войне бесконечности», мы бы явно не увидели трагический щелчок.

В силовом бою Танос победил бы без труда — но в битве за внимание и время Дэдпул стал бы худшим кошмаром Титана. Он бы мешал, отвлекал, шутил и умирал сотни раз, пока Мстители готовили свой план.

Так что, да — если бы Марвел рискнули добавить этого болтуна в основной состав, «Финал» мог бы вовсе не понадобиться. Вселенная спасена не героизмом, а чистым троллингом. И, честно говоря, это было бы чертовски в духе Дэдпула. Кто знает, может, в «Судном дне» так и будет?

Фото: Кадры из фильмов «Дэдпул» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019)
Алексей Плеткин
