«Тоннель» с Боярской не лучший скандинавский нуар, снятый в России: моя личная подборка отличных детективов с северной эстетикой

Мрачная палитра, нарастающее напряжение, преступления и непростые вопросы совести — всё это отличительные черты скандинавского нуара. Этот стиль давно вышел за пределы Скандинавии.

Его атмосфера отлично прижилась в российском кинематографе, особенно на фоне суровых северных пейзажей. Мы выбрали пять отечественных сериалов, которые мастерски передают дух этого жанра.

«Тоннель»

Криминальный триллер разворачивается в заснеженном приграничье между Россией и Финляндией. Его главная героиня — принципиальная таможенница Света Суворова, которая держит в страхе местных контрабандистов.

Однако её мир рушится, когда финская мафия похищает её мужа Руслана. Перед Светой встаёт мучительный выбор: остаться верной службе или переступить закон, чтобы спасти близкого человека.

Сериал, адаптированный к нашим реалиям, сохраняет все черты скандинавского нуара: небольшой северный город, визуальную строгость и замкнутый криминальный мир, где у каждого своя правда.

«Мерзлая земля»

Сюжет этого детектива неспешен, как долгая полярная ночь. Центр истории — не преследование маньяка, а тягостные сомнения героини, которую играет Светлана Ходченкова. Её мучает один вопрос: как она могла не разглядеть зло в человеке, которого любила? Расследование здесь — лишь повод для глубокой психологической драмы.

«Замерзшие»

Признаки северного нуара легко угадываются в сериале «Замерзшие». Этот детективный триллер создал известный казахстанский режиссёр Адильхан Ержанов.

История разворачивается в небольшом карельском городке. Жену следователя Евгения Рудина находят мёртвой в промёрзшей машине, стоящей в тоннеле. Рудин готов на всё, чтобы найти виновного и самому вершить правосудие.

Его путь мести осложняется цепью новых жестоких убийств. Вероятно, их совершает тот же преступник.

Расследование затягивает Рудина всё глубже, его методы становятся всё жёстче. На помощь приходит неожиданный союзник — работник похоронного бюро Митя. Но у этого молчаливого помощника, кажется, есть свои скрытые мотивы.

«Детективный синдром»

Паша работает курьером на местного криминального авторитета по имени Герман. Он постоянно мешает своему старшему брату, полицейскому Саше, и крутит роман с самой загадочной девушкой района.

Однажды у Паши крадут рюкзак с деньгами, которые он должен был отвезти боссу. Теперь он обязан Герману целое состояние.

Отчаянные поиски приводят парня в стены психоневрологического диспансера. Именно там он находит неожиданных друзей. Вместе они начинают раскрывать преступления, справляясь с этим не хуже любого профессионального детектива.

«Переговорщик»

Александр Максимов работает на телефонной линии психологической поддержки. Раньше он был виртуозным переговорщиком, но личная трагедия вынудила его уйти из профессии. Гибель дочери во время теракта сломила его. Преступник тогда не был найден, и теперь, похоже, он снова вышел на связь, чтобы сыграть с Максимовым в жестокую игру.

Главная сила проекта — исполнитель главной роли Кирилл Пирогов. Его бархатный голос, знакомый многим, способен успокоить не только зрителей, но и, кажется, самого опасного преступника в моменте кризиса.