Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Тоннель» с Боярской не лучший скандинавский нуар, снятый в России: моя личная подборка отличных детективов с северной эстетикой

«Тоннель» с Боярской не лучший скандинавский нуар, снятый в России: моя личная подборка отличных детективов с северной эстетикой

9 февраля 2026 08:27
Кадры из сериалов «Тоннель», «Замерзшие», «Переговорщик»

Эти проекты заслуживают внимания.

Мрачная палитра, нарастающее напряжение, преступления и непростые вопросы совести — всё это отличительные черты скандинавского нуара. Этот стиль давно вышел за пределы Скандинавии.

Его атмосфера отлично прижилась в российском кинематографе, особенно на фоне суровых северных пейзажей. Мы выбрали пять отечественных сериалов, которые мастерски передают дух этого жанра.

«Тоннель»

Криминальный триллер разворачивается в заснеженном приграничье между Россией и Финляндией. Его главная героиня — принципиальная таможенница Света Суворова, которая держит в страхе местных контрабандистов.

Однако её мир рушится, когда финская мафия похищает её мужа Руслана. Перед Светой встаёт мучительный выбор: остаться верной службе или переступить закон, чтобы спасти близкого человека.

Сериал, адаптированный к нашим реалиям, сохраняет все черты скандинавского нуара: небольшой северный город, визуальную строгость и замкнутый криминальный мир, где у каждого своя правда.

Кадр из сериала «Тоннель»

«Мерзлая земля»

Сюжет этого детектива неспешен, как долгая полярная ночь. Центр истории — не преследование маньяка, а тягостные сомнения героини, которую играет Светлана Ходченкова. Её мучает один вопрос: как она могла не разглядеть зло в человеке, которого любила? Расследование здесь — лишь повод для глубокой психологической драмы.

Кадр из сериала «Мерзлая земля»

«Замерзшие»

Признаки северного нуара легко угадываются в сериале «Замерзшие». Этот детективный триллер создал известный казахстанский режиссёр Адильхан Ержанов.

История разворачивается в небольшом карельском городке. Жену следователя Евгения Рудина находят мёртвой в промёрзшей машине, стоящей в тоннеле. Рудин готов на всё, чтобы найти виновного и самому вершить правосудие.

Его путь мести осложняется цепью новых жестоких убийств. Вероятно, их совершает тот же преступник.

Расследование затягивает Рудина всё глубже, его методы становятся всё жёстче. На помощь приходит неожиданный союзник — работник похоронного бюро Митя. Но у этого молчаливого помощника, кажется, есть свои скрытые мотивы.

Кадр из сериала «Замерзшие»

«Детективный синдром»

Паша работает курьером на местного криминального авторитета по имени Герман. Он постоянно мешает своему старшему брату, полицейскому Саше, и крутит роман с самой загадочной девушкой района.

Однажды у Паши крадут рюкзак с деньгами, которые он должен был отвезти боссу. Теперь он обязан Герману целое состояние.

Отчаянные поиски приводят парня в стены психоневрологического диспансера. Именно там он находит неожиданных друзей. Вместе они начинают раскрывать преступления, справляясь с этим не хуже любого профессионального детектива.

Кадр из сериала «Детективный синдром»

«Переговорщик»

Александр Максимов работает на телефонной линии психологической поддержки. Раньше он был виртуозным переговорщиком, но личная трагедия вынудила его уйти из профессии. Гибель дочери во время теракта сломила его. Преступник тогда не был найден, и теперь, похоже, он снова вышел на связь, чтобы сыграть с Максимовым в жестокую игру.

Главная сила проекта — исполнитель главной роли Кирилл Пирогов. Его бархатный голос, знакомый многим, способен успокоить не только зрителей, но и, кажется, самого опасного преступника в моменте кризиса.

Кадр из сериала «Переговорщик»
Фото: Кадры из сериалов «Тоннель», «Мерзлая земля», «Замерзшие», «Детективный синдром», «Переговорщик»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
«Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 «Напоминает скандинавские сериалы»: этот детектив из России про маньяка остался в тени «Трассы» и прочих — а зря, ведь его оценили на 7.0 Читать дальше 7 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени Читать дальше 9 февраля 2026
Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Читать дальше 9 февраля 2026
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики Читать дальше 8 февраля 2026
Устали бесконечно листать каталоги? Эти 5 детективов редко советуют, а зря — лично я их посмотрела на одном дыхании Устали бесконечно листать каталоги? Эти 5 детективов редко советуют, а зря — лично я их посмотрела на одном дыхании Читать дальше 8 февраля 2026
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше