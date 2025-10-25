Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео

Легендарный «Константин» с Киану Ривзом может наконец-то получить продолжение спустя 20 лет после культового оригинала. Создатели оставили тогда пространство для сиквела, и теперь актёру действительно предлагают вернуться к роли экзорциста.

Правда, переговоры идут с переменным успехом — проект постоянно сталкивается с непредвиденными сложностями.

«Константин 2»

Сиквел «Константина: Повелителя тьмы» медленно, но верно движется к реализации. Глава DC Studios Джеймс Ганн подтвердил, что лично обсуждал с Киану Ривзом возможность возвращения к роли экзорциста.

Ключевым моментом станет сценарий — Ривз готовится внимательно изучить его перед принятием окончательного решения. Ганн отметил, что команда более десяти лет пыталась запустить проект, и только сейчас им удалось предложить историю, получившую одобрение студии.

Интересно, что ранее актёр уже отвергал один из вариантов сценария, но новый подход его заинтересовал. Несмотря на прогресс, конкретные сроки съёмок и релиза пока остаются загадкой для фанатов.

«Константин»

Фильм «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом вышел ещё в 2005 году и сразу стал культовым. Его герой — саркастичный экзорцист Джон Константин, который раз за разом вступает в схватки с демонами и ангелами, пытаясь искупить свои прошлые грехи.

Интересно, что образ этого циничного охотника за нечистью позаимствован из комиксов DC Hellblazer — где он обладает ещё более мрачным характером, чем в кино.

