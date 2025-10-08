«Можно же было закончить по-человечески?!»: шпионский сериал «Бабочка» со звездой «Остаться в живых» разозлил зрителей

Amazon Prime Video выпустил новый триллер с Дэниелом Дэ Кимом — и публика не может простить авторам открытый финал.

Шестисерийный триллер «Бабочки» (2025) сразу привлёк публику интересным сюжетом и участием звезды «Остаться в живых» Дэниела Дэ Кима. Однако увлёкшихся развитием событий зрителей в конце ожидал неприятный сюрприз.

Основанный на графическом романе Араша Амеля, сериал рассказывает о покушении на российского посла и агенте Ребекке, работающей на тайную организацию «Кадис». Когда в её жизни появляется отец — бывший сооснователь «Кадиса» Дэвид Юнг, которого считали мёртвым, всё, во что она верила, начинает рушиться.

«Бабочка»: между шпионом и отцом

Сценарист Кен Вудрафф («Менталист», «Готэм») превратил комикс в напряжённый боевик, где под слоем перестрелок и погонь скрыта драма отца и дочери.

Режиссёр Китао Сакурай («Скрежет металла») задаёт высокий темп — ни одна сцена не длится дольше минуты, но за этой динамикой сюжет иногда теряет фокус. В результате сериал получился захватывающим, но местами — чересчур сумбурным.

Финал, который взбесил зрителей

Самая бурная реакция пришлась на концовку. После шести серий, где история шла к логическому завершению, сценаристы внезапно оборвали сюжет, оставив зрителей с открытым финалом.

«Я вот не знаю, как реагировать на такой финал, можно же было закончить по-человечески, зачем этот клифф?!» — пишет пользователь MyShows.

«Финал вызывает больше вопросов, чем ставит точку», «Пайпер Перабо не тянет на циничную злодейку, а концовка так вообще полный шлак», — добавляют другие комментаторы.

Некоторые жалуются и на общее качество: «Клише на клише сидит и клише погоняет».

Есть и холодные оценки от критиков: «„Бабочка“ с лишёнными содержания героями пересказывает тривиальный сюжет без акцентов и деталей».

Что всё-таки работает

Несмотря на споры, сериал хвалят за энергию, визуальную динамику и игру Дэниела Дэ Кима, которому удаётся придать герою объём — между долгом, чувством вины и любовью к дочери.

Экшен поставлен добротно, а постановка сцен ближе к «Борну», чем к типичному стриминговому триллеру.

На IMDb у сериала 6,7, на Кинопоиске — 6,1, на MyShows — 3,7. Не провал, но и не триумф.

Когда финал сильнее сериала

Сериал завершился открытым финалом, очевидно — с расчётом на второй сезон. Но зрители восприняли это как предательство: история выглядела готовой к завершению, и внезапная недосказанность вызвала раздражение.

Amazon, возможно, получил новый тайтл с потенциалом, но потерял часть доверия аудитории.

«Эх, а я думал, на этом закончат…» — пишут в комментариях.

Похоже, «Бабочка» не взлетела, а зависла — между отличным потенциалом и неловкой развязкой.

