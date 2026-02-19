Меню
Можно включить и досмотреть до самого конца: 2 российских сериала, которые уже доступны полностью

19 февраля 2026 14:44
Кадры из сериалов «Трешка», «Жертва»

Не придется ждать выхода новых серий.

Иногда хочется не ждать по неделе, а просто включить и посмотреть всё сразу. Без пауз, без спойлеров в ленте и нервов. Я выбрала два российских сериала, которые уже полностью доступны — можно устраивать марафон.

«Трёшка»

Начнём с лёгкого — комедия «Трёшка». Действие разворачивается в начале 2000-х. В обычной трёхкомнатной квартире в Воронеже (ну, почти — снимали всё-таки в Подмосковье) под одной крышей оказываются девять человек.

Главная героиня Даша пытается наладить личную жизнь, бывший муж внезапно хочет всё вернуть, родители рядом, сестра с семьёй переезжает после пожара — и вот уже обычная квартира превращается в поле бытовых сражений.

Проект ностальгический: нулевые, старые мобильники, странная мода и ощущение тесной, но живой семьи. Не шедевр, но как фон на вечер — вполне.

«Трёшка»

«Жертва»

А вот здесь уже совсем другой тон. «Жертва» — четырёхсерийная драма для тех, кто любит напряжённые истории с тайнами прошлого.

Главную героиню находят без сознания в лесопарке. Расследовать дело берётся следователь, который когда-то был её первой любовью. Параллельно в её жизнь возвращается бывший муж, недавно вышедший из колонии.

Сериал короткий, без лишних линий. Атмосфера камерная, напряжение держится до финала. Это тот случай, когда за один вечер можно прожить целую драму.

Можно включить и досмотреть до самого конца: 2 российских сериала, которые уже доступны полностью
Анастасия Луковникова
