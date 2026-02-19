Можно включить и досмотреть до самого конца: 2 российских сериала, которые уже доступны полностью

Иногда хочется не ждать по неделе, а просто включить и посмотреть всё сразу. Без пауз, без спойлеров в ленте и нервов. Я выбрала два российских сериала, которые уже полностью доступны — можно устраивать марафон.

«Трёшка»

Начнём с лёгкого — комедия «Трёшка». Действие разворачивается в начале 2000-х. В обычной трёхкомнатной квартире в Воронеже (ну, почти — снимали всё-таки в Подмосковье) под одной крышей оказываются девять человек.

Главная героиня Даша пытается наладить личную жизнь, бывший муж внезапно хочет всё вернуть, родители рядом, сестра с семьёй переезжает после пожара — и вот уже обычная квартира превращается в поле бытовых сражений.

Проект ностальгический: нулевые, старые мобильники, странная мода и ощущение тесной, но живой семьи. Не шедевр, но как фон на вечер — вполне.

«Жертва»

А вот здесь уже совсем другой тон. «Жертва» — четырёхсерийная драма для тех, кто любит напряжённые истории с тайнами прошлого.

Главную героиню находят без сознания в лесопарке. Расследовать дело берётся следователь, который когда-то был её первой любовью. Параллельно в её жизнь возвращается бывший муж, недавно вышедший из колонии.

Сериал короткий, без лишних линий. Атмосфера камерная, напряжение держится до финала. Это тот случай, когда за один вечер можно прожить целую драму.