«Можно кричать от восторга»: «Пойман с поличным» взял 84 % от критиков и доказал, что зрители любят криминальные комедии со странностями

6 октября 2025 07:00
«Пойман с поличным»

Фильм Даррена Аронофски удивил жанровой смесью, а зрители называют его одновременно триллером, комедией и аттракционом.

Даррен Аронофски, привыкший ставить зрителей перед тяжёлыми историями, на этот раз удивил сменой курса.

Его новый фильм «Пойман с поличным» (альтернативное название — «Пойман на краже», Caught Stealing) с Остином Батлером и Зои Кравиц — это криминальный триллер с чёрным юмором и безумным темпом.

Вместо философских надрывов здесь царят драки, погони и нелепые ситуации, где даже кот становится причиной смертельных проблем.

Картина уже получила 84 % свежести на Rotten Tomatoes, 7,3 на IMDb и 7,1 на «Кинопоиске» — цифры, которые показывают, что фильм пришёлся по вкусу и критикам, и зрителям.

Белозубый Батлер против мафии и кота

Главный герой Хэнк Томпсон (Остин Батлер) — бывший бейсболист, потерявший карьеру и оказавшийся в Нью-Йорке.

Его жизнь катится под откос, пока сосед-панк не просит присмотреть за котом. Всё превращается в цепочку абсурдных, но смертельно опасных событий: в дело вмешиваются русские бандиты, мафия и даже хасиды.

Зои Кравиц играет подругу Хэнка, а Мэтт Смит в образе панка с ирокезом полностью меняет привычный экранный облик.

Жёстко, но с юмором

Аронофски не углубляется в философию, как в «Фонтане» или «Чёрном лебеде». Здесь он снимает кино, где красивые люди делают совсем не красивые вещи.

Зрители называют фильм «динамичным и интересным», а один из отзывов гласит:

«Можно кричать от восторга, когда Хэнк ломает руку бандиту, или смеяться над абсурдом в ситуации с котом».

Фильм-сюрприз

Да, сюжет иногда сбивается, шуток могло бы быть больше, но странная жанровая гибкость делает «Пойман с поличным» особенным.

Критики отмечают актёрскую игру Батлера, а зрители пишут, что «одно знакомство, один шаг меняет всю размеренную скучную жизнь просто кардинально».

Это кино, в котором смешались Скорсезе, Гай Ричи и фирменный почерк Аронофски.

Также прочитайте: Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом

Фото: Кадр из фильма «Пойман с поличным»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
