Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Похож на «Начало»: жаль, что у этого научно-фантастического сериала от Apple TV+ не будет 2 сезона – но вы посмотрите первый

Похож на «Начало»: жаль, что у этого научно-фантастического сериала от Apple TV+ не будет 2 сезона – но вы посмотрите первый

24 января 2026 19:35
Кадр из сериала «Доктор Брейн»

Сюжет как будто переплетается с жизнью исполнителя главной роли.

Apple TV+ давно собрал себе витрину умной фантастики, но «Доктор Брейн» умудрился остаться в тени громких хитов — и это почти преступление. Этот сериал выглядит как психологический детектив в духе «Начала», только вместо снов здесь взламывают чужие воспоминания… и платят за это рассудком.

Сюжет сериала «Доктор Брейн»

В центре истории — Ко Севон, блестящий учёный, который за одну трагедию теряет всё: семья погибает при загадочных обстоятельствах, жена впадает в кому, а маленький сын пропадает и считается мёртвым. И тогда герой запускает экспериментальную «синхронизацию мозга» — технологию, позволяющую подключаться к памяти умерших.

Чем глубже он ныряет, тем сильнее реальность расползается по швам: чужие воспоминания смешиваются с его собственной жизнью, а поиск ответов превращается в личный ад.

Почему это работает: стиль, нерв и горе без фальши

«Доктор Брейн» ловко меняет маски: то семейная драма, то параноидальный триллер, то почти экшен — но внутри всегда одна боль, которая не отпускает. Режиссёр Ким Джи Ун делает сцены погружения в память похожими на галлюцинации: красиво, тревожно, с ощущением, что мозг героя вот-вот перегорит. И главное — Ли Сон Гюн держит всё это на плечах так убедительно, что вы верите каждому его взгляду, даже когда сюжет начинает играть в зеркальный лабиринт.

Финал, который оставляет шрам — и почему второго сезона может не быть

Сериал заканчивается так, будто продолжение уже стоит на пороге: слишком много намёков, слишком много дверей приоткрыто. Но реальность оказалась жестче сценария: Ли Сон Гюн, звезда «Паразитов» и лицо «Доктора Брейна», ушёл из жизни в декабре 2023 года. И теперь этот один сезон воспринимается ещё сильнее — как завершённая, болезненно красивая история о памяти, утрате и цене правды.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Доктор Брейн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
«Netflix для ушей»: 3 аудио-сериала в жанре фэнтези для тех, кто устал пялиться в экран, но обожает новые истории «Netflix для ушей»: 3 аудио-сериала в жанре фэнтези для тех, кто устал пялиться в экран, но обожает новые истории Читать дальше 24 января 2026
С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах С детства мучилась от тяжелой болезни: только современные врачи смогли объяснить, что сгубило Михримах Читать дальше 24 января 2026
Я думала, что виноват «Волт-Тек», но 6 серия «Фоллаута» всё перевернула: там наконец показали, кто устроил апокалипсис (спойлеры) Я думала, что виноват «Волт-Тек», но 6 серия «Фоллаута» всё перевернула: там наконец показали, кто устроил апокалипсис (спойлеры) Читать дальше 24 января 2026
25-летие «Наруто» на носу, поэтому Pierrot готовит новый проект: фанаты гадают, что это будет за сериал 25-летие «Наруто» на носу, поэтому Pierrot готовит новый проект: фанаты гадают, что это будет за сериал Читать дальше 24 января 2026
У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» Читать дальше 24 января 2026
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше