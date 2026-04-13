«Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры

«Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры

13 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Уехать нельзя остаться»

Вместо привычных 8 эпизодов сейчас снимают 12.

«Уехать нельзя остаться» — новый сериал Okko, вокруг которого уже появились первые реакции в Сети, и главный вопрос звучит прямо: стоит ли смотреть, когда он выйдет?

Пока оценки сдержанные, но интерес к проекту есть, потому что тема выбора между жизнью «там» и «здесь» попадает точно в настроение времени.

История, которая может попасть в нерв

Режиссёр Мария Шульгина после «Почки» берётся за более мягкий жанр, но сохраняет внутреннее напряжение.

«Уехать нельзя остаться» расскажет зрителям о человеке, много лет мечтавшем уехать из России, а когда его мечта оказалась близка к исполнению, он вдруг осознал, что не готов так легко проститься с родиной.

Главный герой — врач Станислав Виноградов в исполнении Евгения Цыганова. Он годами пытается уехать в США, а затем получает шанс через спецслужбы. Перед отъездом возвращается к семье и неожиданно заново открывает для себя близких.

Смотреть или нет

В кадре Юлия Александрова, Леонид Бичевин, Ольга Румянцева, Любовь Аксёнова. Но основной интерес сосредоточен на Цыганове, который снова играет человека в состоянии внутреннего выбора.

«Легко могу представить, что из сериала с подобным сюжетом может получиться настоящий народный шедевр, который впечатлит самых разных зрителей», — пишут в Сети зрители.

Сериал рассчитан на 12 серий, что даёт авторам время раскрыть персонажей, при этом есть риск затянуть историю. Всё будет зависеть от того, удержат ли авторы баланс между лёгкой комедией и серьёзной темой.

На старте это не очевидный хит, но проект с потенциалом. Смотреть стоит хотя бы ради того, чтобы понять, сможет ли эта история выйти за рамки привычного жанра.

Фото: Кадр из сериала «Уехать нельзя остаться»
Екатерина Адамова
