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Киноафиша Статьи 400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач

400 калорий в день и чашка кофе: Любовь Аксенова морила себя голодом ради «Холода» — что об этом думает врач

29 июля 2026 08:30 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Актриса пошла на большие жертвы ради съемок.

Громкой новинкой июля стал сериал «Холод». С самых первых минут зрителей буквально шокировал внешний вид исполнительницы главной роли Любови Аксеновой — она казалась истощенной.

Выяснилось, что и без того хрупкая актриса действительно сидела на строгой диете. В одном из интервью звезда рассказывала, что готовилась к роли постепенно: сокращала порции, пересмотрела режим питания, увеличила физическую нагрузку и убирала лишнюю воду. В отдельные дни её ежедневный рацион составлял не более 400–800 калорий, а иногда из жидкости она пила только чёрный кофе. К моменту старта съёмок её вес изменился с привычных 53 до 48 килограммов.

Но врачи предупреждают: такая диета опасна, и лучше не следовать примеру актрисы, чтобы избежать последствий для здоровья.

«Это достаточно тяжело и тут важно, чтобы в метаболическую «топку» не пошли белки мышц и сердца. Так как такое снижение веса сопровождается строгим ограничением рациона, — это не просто цифры на весах. За ними стоят физическая усталость, изменения самочувствия и эмоциональное напряжение и осложнения для здоровья»

«Спортивная "сушка" — это, в первую очередь, потеря жировой ткани не только под кожей, но и в оболочках внутренних органов, в том числе и жировой подушки почек, что повышает риск почечной гипертонии, и в межмышечных межфасциальных пространствах, а это низкий энергетический баланс и дефицит микроэлементов. Этот экстремальный режим может реально обернуться потерей здоровья и даже ановуляцией и вторичным бесплодием», — рассказала в беседе с порталом «Киноафиша» дмн, диетолог Марият Мухина.

Кадр из сериала «Холод»Тем более, что лишние килограммы все равно потом стремительно возвращаются.

«Чаще всего вес возвращается быстро после прекращения строгой диеты: это так называемый «йо-йо эффект», когда вес мгновенно набирается до исходного, а иногда и в 2-3 раза больше», — добавила эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Холод»
Светлана Левкина Федор Никонов
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