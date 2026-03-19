Ночь не спала — не оторваться: этот зарубежный детектив увлек не меньше «Первого отдела» — рейтинг IMDb 7.7 не наврал

Нередко хочется окунуться в захватывающий детектив, а российские новинки все пересмотрены. Тогда стоит обратить внимание на зарубежные сериалы, ведь среди них немало интересных, в том числе меня очень увлек корейский сериал «Никто не знает». Он вышел в 2020 году.

О чем сериал

Корейский детективный триллер о женщине-детективе Ча Ён Джин, которая охотится за маньяком по прозвищу «Стигмат», убившим её подругу 19 лет назад. Когда убийства возобновляются, одержимая чувством вины, она вступает в рискованную интеллектуальную схватку с преступником, и расследование неожиданно затрагивает её соседа — подростка, чья судьба переплетается с делом.

Почему стоит посмотреть

Сюжет, конечно, совершенно не похож на «Первый отдел», однако он совершенно не уступает по напряжению, которое буквально висит в воздухе на протяжении всех серий. Если вы любите мрачные истории с глубоким смыслом, то сериал точно вам понравится.

Я не могла оторваться — этот сериал словно «ударяет» прямо в сердце и не отпускает. Я увидела не просто расследование. Мне понравилось, что авторы не ограничились погоней за убийцей: они рисуют тонкую картину травмы, вины выжившего и того, как прошлое незримо управляет настоящим.