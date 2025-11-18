Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя»

«Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком»: почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя»

18 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Маша и медведь»

И таких отзывов на просторах интернета — сотни, а то и тысячи.

На просторах интернета можно встретить сотни одинаковых отзывов — будто коллективный родительский вопль.

«Маша и Медведь», казалось бы, добрый мультсериал, но чем дольше дети его смотрят, тем отчётливее заметно: поведение меняется не в лучшую сторону. Одна мама пишет прямо:

«Очень негативное впечатление! Достоинства: не нашла. Недостатки: превращают вашего ребенка в "Машу"»

Как мультфильм искажает модель поведения

Родители отмечают: после регулярного просмотра у ребёнка появляются совершенно новые привычки — крик, требовательность, хаос. Автор отзыва пишет:

«Моя дочь перестала быть добрым и послушным ребенком, она полностью копирует все повадки Маши»

По словам мамы, в мультсериале нет ничего по-настоящему воспитательного:

«Здесь показано издевательство Маши над животными… Маша своими капризами добивается желаемого… неправильное питание… одни сплошные минусы»

Проблема в том, что ребёнок воспринимает экранное поведение как норму — и мгновенно переносит его на жизнь.

Когда экранная Маша приходит в семью

Психологи говорят: в два-три года дети легко копируют характеры, речь, манеру поведения. И тут «Маша» попадает точно в самую чувствительную фазу. Неудивительно, что родители видят прямую связь между мультсериалом и ухудшением дисциплины дома.

«Я убрала мультсериал из просмотра… поведение ребенка улучшилось»

Кадр из сериала «Маша и медведь»

Почему реакция родителей так остра

Детям этого возраста ещё нечем фильтровать. Если героиня получает желаемое криком — ребёнок делает то же самое. Если в кадре хаос — он повторяется в квартире.

В итоге многие семьи вынуждены полностью исключать мультсериал из просмотра. И делают это не из морализаторства, а из банального опыта: после отмены мультфильма дома становится тише, спокойнее и понятнее.

Читайте также: У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 540 077 просмотров уже в копилке: свежая серия 2025 года «Маши и Медведя» снова доказала, что мульт любят всей семьей 5 540 077 просмотров уже в копилке: свежая серия 2025 года «Маши и Медведя» снова доказала, что мульт любят всей семьей Читать дальше 17 ноября 2025
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах Читать дальше 14 ноября 2025
Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды Читать дальше 19 ноября 2025
Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха Читать дальше 19 ноября 2025
Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Читать дальше 19 ноября 2025
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал Читать дальше 18 ноября 2025
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения» Читать дальше 18 ноября 2025
Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте Семейка Аддамс в гостях у Пеннивайза: в «Уэнсдэй» нашли отсылки к Стивену Кингу — Тим Бертон оставил их на самом видном месте Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше