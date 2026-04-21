«Мой папа — медведь 2» с Курцыным уже снимают в Минске: продолжение хита с рейтингом 8,1 наконец-то получило зелёный свет

21 апреля 2026 10:00
Кадр из фильма «Мой папа - медведь»

«Мой папа — медведь» неожиданно стал хитом: фильм продержался три недели в топ-5 проката и получил 8,1 балла на Кинопоиске. После этого зрители ждали продолжения, и теперь оно официально в работе.

Съёмки «Мой папа — медведь 2» стартовали в Минске. Рассказываем, что еще известно.

Новая история и новые герои

Сюжет продолжает линию Маши и её папы Миши. Девочка подрастает и решает устроить отцу личную жизнь, но попытка заканчивается конфликтом. Чтобы уйти от неловких свиданий, Миша увозит дочь на дачу. Маша сбегает в лес и встречает медвежонка Тима, чьих родителей похитили браконьеры.

К своим ролям вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачёв и Роман Курцын. В актёрский состав добавились Софья Зайка, Полина Максимова и Майя Вознесенская. В кадре снова появится настоящий медведь, а съёмки с животными проходят под контролем специалистов, работавших над первой частью.

Фото со съёмок: «Арна Медиа»

После успеха и планы на релиз

Первый фильм заметили не только в России. Его показали на немецком фестивале Schlingel и на Китайском международном детском кинофестивале. В 2026 году картина вышла на Apple TV и Amazon в США и Канаде под названием Papa Bear.

Продолжение снимает Владислав Богуш, известный по фильму «На деревню дедушке». Производством занимаются «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и «Арна Медиа». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего фильм выйдет в российский прокат.

Фото: Кадр из фильма «Мой папа - медведь»
Екатерина Адамова
