«Мой мозг фактически не функционировал»: Роберт Паттинсон откровенно рассказал, как выживал на съемках «Дюны 3» при +50

Жар пустыни действует на актёров не хуже, чем гипноз. Особенно если ты стоишь под палящим солнцем и снимаешься у Дени Вильнёва.

Роберт Паттинсон в интервью IndieWire признался, что на съёмках «Дюны 3» буквально потерял способность мыслить. Точнее — его мозг решил уйти в отпуск раньше времени.

Мозг выключился от жары

По словам актёра, съёмки проходили в реальной пустыне, и температура была настолько высокой, что о сомнениях или усталости речи не шло. Всё вокруг превращалось в марево, и единственное, что оставалось, — слушать режиссёра и выполнять указания.

«Когда я снимался в “Дюне”, в пустыне было так жарко, что просто не мог сомневаться в поручениях режиссёра. И это было так расслабляюще, как будто мой мозг фактически не функционировал. Ни одна моя мозговая клетка не работала. Просто слушал Дени Вильнёва и говорил: “Сделаю всё, что захочешь”», — рассказал Паттинсон.

Тайна новой роли

Кого именно сыграет актёр, создатели пока скрывают. Известно лишь, что «Дюна 3» станет экранизацией романа «Мессия Дюны», а события развернутся спустя двенадцать лет после истории первой части.

Песок, жара и Вильнёв

Съёмки стартовали летом в настоящей пустыне — без зелёных экранов, но с температурой под пятьдесят. Вильнёв снова создаёт мир, где грань между реальностью и мифом стирается, а актёры будто живут внутри кадра.

Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года, и, судя по словам Паттинсона, жара в этой вселенной ещё далеко не спала.

