Мой герой вовсе не Брагин, он — слабоват: не отрываясь смотрела другой криминальный детектив — Оганесян влюбляет сразу

Последние годы женская аудитория млеет от Юрия Брагина из «Первого отдела», однако есть сериалы, где герои просто словно сошли со страниц историй о мужественных рыцарях. Я обожаю криминальный сериал «Отцы» и не только из-за Ивана Оганесяна.

О чем сериал

Это динамичная драма о том, как российскую школьную волейбольную команду берут в заложники: их самолет захватили исламистские боевики и угнали в Ливию. Не дождавшись поддержки со стороны властей, отчаявшиеся отцы собираются вместе и предпринимают собственную операцию по освобождению дочерей, рискуя жизнями и нарушая закон.

Роль Ивана Оганесяна и почему стоит посмотреть

Актер сыграл одного из отцов Олега Мальцева, который является бывшим сотрудником спецслужб. Он отважено пускается в опасное приключение, пытаясь спасти не только свою дочь. Он ищет всех похищенных девочек. Меня просто сразил финал, когда найденные девочки обступают Олега и начинают его по очереди обнимать. Помогают в поисках ему и другие отцы.

Завязка сюжета уже вовлекает. Это далеко не обычное похищение, зловещий план того, кто имеет к Олегу личные счеты и весь сериал, не отрываясь можно смотреть за хитросплетенным противостоянием и преступником, личность которого далеко не сразу известна.