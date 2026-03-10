Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мой герой вовсе не Брагин, он — слабоват: не отрываясь смотрела другой криминальный детектив — Оганесян влюбляет сразу

Мой герой вовсе не Брагин, он — слабоват: не отрываясь смотрела другой криминальный детектив — Оганесян влюбляет сразу

10 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Отцы»

В российских сериалах много сильных героев. 

Последние годы женская аудитория млеет от Юрия Брагина из «Первого отдела», однако есть сериалы, где герои просто словно сошли со страниц историй о мужественных рыцарях. Я обожаю криминальный сериал «Отцы» и не только из-за Ивана Оганесяна.

О чем сериал

Это динамичная драма о том, как российскую школьную волейбольную команду берут в заложники: их самолет захватили исламистские боевики и угнали в Ливию. Не дождавшись поддержки со стороны властей, отчаявшиеся отцы собираются вместе и предпринимают собственную операцию по освобождению дочерей, рискуя жизнями и нарушая закон.

Роль Ивана Оганесяна и почему стоит посмотреть

Актер сыграл одного из отцов Олега Мальцева, который является бывшим сотрудником спецслужб. Он отважено пускается в опасное приключение, пытаясь спасти не только свою дочь. Он ищет всех похищенных девочек. Меня просто сразил финал, когда найденные девочки обступают Олега и начинают его по очереди обнимать. Помогают в поисках ему и другие отцы.

Завязка сюжета уже вовлекает. Это далеко не обычное похищение, зловещий план того, кто имеет к Олегу личные счеты и весь сериал, не отрываясь можно смотреть за хитросплетенным противостоянием и преступником, личность которого далеко не сразу известна.

Фото: Кадр из сериала «Отцы»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы Читать дальше 11 марта 2026
Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся Читать дальше 11 марта 2026
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Читать дальше 11 марта 2026
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю Читать дальше 11 марта 2026
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Читать дальше 11 марта 2026
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны «Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны Читать дальше 11 марта 2026
Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз Читать дальше 11 марта 2026
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2 Читать дальше 10 марта 2026
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз Читать дальше 10 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше