Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября

12 ноября 2025 12:19
«Пингвины моей мамы»

История показывает героев между двумя странами.

Новый сезон сериала «Пингвины моей мамы» стартует 14 ноября на платформе KION. По сюжету герой Гоша (Макар Хлебников) стал комиком и пытается накопить на собственную квартиру. В это время его родители тоже готовятся к одному очень серьёзному этапу своей жизни.

Изменения

Гоша вырос — в новом сезоне он уже профессионал-стендапер, а его мама и папа готовятся к важному шагу: переезду и рождению шестого ребёнка.

Съёмки сериала прошли как в столице России, так и в Турции, куда вместе с братьями и сестрами Соня отправляется на фестиваль детской анимации.

Для подростков это становится первым опытом настоящей самостоятельности: без взрослых они впервые пробуют общение «на равных», влюбляются, принимают рискованные решения, сталкиваются с неизбежными ошибками.

И делают простой вывод — семья на самом деле не про рамки, а про надёжную опору.

Кто в кадре

Во второй сезон проекта возвращаются актёры: Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович.

Также появляются новые лица: Платон Саввин, Пётр Баранчеев, Анастасия Имамова.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала «Пингвины моей мамы»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
