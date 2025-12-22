Меню
«Мосгаз» с Черкасовым — на 1 месте, «Аутсорс» — на 2, а кто замкнул тройку? «Одноклассники» назвали лучший сериал 2025 года

22 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш», «Аутсорс»

Главным фильмом года пользователи признали картину «Август».

«Одноклассники» подвели итоги года и назвали лучший контент 2025-го — по версии самих пользователей. Победителей ежегодной премии «Самый ОК» выбирали в ходе народного голосования, а имена лауреатов объявили в прямом эфире из Великого Устюга.

Кино, музыка и сериалы: выбор зрителей

Главным фильмом года пользователи признали картину «Август». Вторую строчку занял «Горыныч», третью — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича».

В номинации «Сериал года» победил проект «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Второе место досталось «Аутсорсу», третье — сериалу «Олдскул». Выбор показал: зрителям по-прежнему близки истории с напряжённым сюжетом и узнаваемыми героями.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Шоу, блоги и новые лица

Лучшим шоу года стало «Привет, Андрей!». За ним расположились «Голос.Дети» и «Ты Супер!». В категории «Блог года» победил аккаунт «Жизнь в деревне и точка», второе место занял блог «Luchy-Nika. Семья и питомцы», третье — «Рецепты от Газдановой Нины».

Новую номинацию «Персона года» возглавил Андрей Малахов. Следом — Сергей Безруков и Александр Овечкин. Итоги показали, что пользователи ценят стабильность, искренность и контент, который можно смотреть всей семьёй.

Как выбирали лучших

Голосование проходило прямо в соцсети. Пользователи выбирали победителей из пяти финалистов в каждой категории. Шорт-листы формировались на основе аналитики популярности контента за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Победителям вручат специальные статуэтки с символикой премии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш», «Аутсорс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
