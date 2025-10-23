Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?

23 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Зрители привыкли к расследованиям под его руководством.

На Первом канале стартовал новый сезон легендарной криминальной саги — «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». На этот раз следствие ведёт к миру советской лотереи «Мослото» — где случай может принести не богатство, а смерть.

Действие разворачивается в 1983 году: эпоха смены власти, пустых прилавков и веры в чудо. Но за фасадом удачи скрываются алчность, страх и преступления, рассчитанные по математическим формулам.

Лотерея, где ставки слишком высоки

Главная интрига сезона — серия убийств, связанных с государственной лотереей. Кто-то использует математические формулы, чтобы «просчитать судьбу» и выиграть любой ценой. Сюжет частично превращается в научный детектив, где расследование пересекается с вычислениями и теориями вероятности.

Алексей Бардуков, исполняющий роль оперативника Гаркуши, объясняет:

«В “Мосгазе” уже были ипподром, подпольные игры, а теперь добрались до лотереи. В отделе — полная неразбериха после ухода Черкасова, и это рождает интригу не только в деле, но и между героями».

Где Черкасов?

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Поклонники сразу заметят: легендарный следователь Черкасов в этом сезоне больше не возглавляет отдел — он вышел на пенсию. Но его присутствие всё же ощущается: герой Андрея Смолякова остаётся символом старой школы, и он активно помогает коллегам.

Советское прошлое и личные истории

Атмосфера 1980-х передана с почти документальной точностью. Игорь Верник играет телеведущего Иннокентия Шорохова, лицо советского ТВ, за улыбкой которого скрываются собственные тайны.

«Это было счастливое и наивное время, когда даже книга, добытая за макулатуру, казалась чудом», — вспоминает актёр.

К команде присоединилась Мария Мацель (сотрудница НИИ Лиза) — её героиня вовлекается в расследование, где вычисления становятся смертельно опасными.

Почему зрители снова ждут «Мосгаз»

«Мосгаз» остаётся редким сериалом, где ретро-детектив соединяется с драмой и психологическим напряжением. За привычной схемой расследования скрываются вопросы куда глубже — о цене удачи, совести и человеческой жадности.

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» — это история о времени, когда судьбу решали не боги и не начальство, а человек с лотерейным билетом… и слишком сильным желанием выиграть.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России «Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России Читать дальше 24 октября 2025
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей 3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей Читать дальше 24 октября 2025
Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Тайга вместо душного павильона: где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина» и почему команда ушла от цивилизации Читать дальше 24 октября 2025
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Читать дальше 23 октября 2025
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды 3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды Читать дальше 23 октября 2025
НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец Читать дальше 23 октября 2025
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов «Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов Читать дальше 23 октября 2025
Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Появилась точная дата выхода и свежий трейлер «Метода 3»: Меглин возвращается — и приводит с собой маньяков (видео) Читать дальше 23 октября 2025
Погонь с пистолетами нет, но зато какой сюжет: 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра Погонь с пистолетами нет, но зато какой сюжет: 3 свежих российских детектива, которые достойны просмотра Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше