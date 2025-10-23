«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?

Зрители привыкли к расследованиям под его руководством.

На Первом канале стартовал новый сезон легендарной криминальной саги — «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». На этот раз следствие ведёт к миру советской лотереи «Мослото» — где случай может принести не богатство, а смерть.

Действие разворачивается в 1983 году: эпоха смены власти, пустых прилавков и веры в чудо. Но за фасадом удачи скрываются алчность, страх и преступления, рассчитанные по математическим формулам.

Лотерея, где ставки слишком высоки

Главная интрига сезона — серия убийств, связанных с государственной лотереей. Кто-то использует математические формулы, чтобы «просчитать судьбу» и выиграть любой ценой. Сюжет частично превращается в научный детектив, где расследование пересекается с вычислениями и теориями вероятности.

Алексей Бардуков, исполняющий роль оперативника Гаркуши, объясняет:

«В “Мосгазе” уже были ипподром, подпольные игры, а теперь добрались до лотереи. В отделе — полная неразбериха после ухода Черкасова, и это рождает интригу не только в деле, но и между героями».

Где Черкасов?

Поклонники сразу заметят: легендарный следователь Черкасов в этом сезоне больше не возглавляет отдел — он вышел на пенсию. Но его присутствие всё же ощущается: герой Андрея Смолякова остаётся символом старой школы, и он активно помогает коллегам.

Советское прошлое и личные истории

Атмосфера 1980-х передана с почти документальной точностью. Игорь Верник играет телеведущего Иннокентия Шорохова, лицо советского ТВ, за улыбкой которого скрываются собственные тайны.

«Это было счастливое и наивное время, когда даже книга, добытая за макулатуру, казалась чудом», — вспоминает актёр.

К команде присоединилась Мария Мацель (сотрудница НИИ Лиза) — её героиня вовлекается в расследование, где вычисления становятся смертельно опасными.

Почему зрители снова ждут «Мосгаз»

«Мосгаз» остаётся редким сериалом, где ретро-детектив соединяется с драмой и психологическим напряжением. За привычной схемой расследования скрываются вопросы куда глубже — о цене удачи, совести и человеческой жадности.

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» — это история о времени, когда судьбу решали не боги и не начальство, а человек с лотерейным билетом… и слишком сильным желанием выиграть.

