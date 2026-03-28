Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Мосгаз 12» будет копией «Следствия ведут Знатоки»: «Черкасов уже живучее Терминатора»

«Мосгаз 12» будет копией «Следствия ведут Знатоки»: «Черкасов уже живучее Терминатора»

28 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Мосгаз»

Не все зрители довольны продолжением.

Новость о начале работы над новыми сериями «Мосгаза» обрадовала далеко не всех фанатов. Несмотря на то, что ретро-детектив стабильно отличается высокими рейтингами, публика заметно устала от приключений Черкасова. Критики отмечают, что серия давно выдохлась, топчется на одном месте и даже обновления каста не спасают.

Сюжет нового «Мосгаза»

В Москве стартовали съемки двенадцатого сезона сериала. Сюжетные детали уже известны.

В середине 80-х в Советском Союзе начинает формироваться автомобильная мафия. Кстати, эта тема уже поднималась в культовом фильме «Следствие ведут Знатоки: Полуденный вор», отмечает автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

В «Мосгазе» у криминальной группировки, контролирующей автомобильный рынок, внушительные деньги и влиятельные покровители «наверху». Вскоре происходит преступление.

Основным подозреваемым становится Павел Лурье. Молодому человеку грозит расстрел. При этом Лурье происходит из обеспеченной семьи.

Его отец нанимает майора в отставке Черкасова, чтобы тот нашел настоящего преступника и доказал невиновность сына. Так складывается интригующая ситуация: команда следователей во главе с Тимофеевой пытается изобличить Павла, а Черкасов всеми силами стремится его защитить.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Критика «Мосгаза»

И даже такой твист с противостоянием бывших коллег не убедил зрителей.

«Черкасов прямо как Бубликов! Сначала умер. А потом он не умер», «Черкасову под 70, сидел бы на даче да кабачки выращивал, а он уже стал живучее Терминатора», «Скорее всего, придется ждать третьего дыхания, где-то в сезоне эдак 15-м», «Давно надоел, бросила на "Метрономе"», «Уже надоел этот "живой труп", лучше "Палача" ничего не снимут», — пишут комментаторы.

Впрочем, обсуждения доказывают, что сериал до сих мор интригует. А значит и премьеру поклонники не пропустят.

Фото: Кадры из сериала «Мосгаз»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше