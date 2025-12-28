«Мосфильм» провел опрос и выбрал 3 самых популярных советских фильма для Нового года: лидирует хит Рязанова с 54% голосов

Это настоящая классика самой важной ночи в году.

Традиция сильнее времени, трендов и стримингов. В преддверии 2026 года телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл опрос — и выяснил, какие фильмы зрители считают обязательными в новогодние выходные. Итог предсказуемый, но от этого не менее показательный: советское кино снова собрало аншлаг — пусть и в процентах.

Из длинного списка уверенно выделилась тройка лидеров. Та самая, без которой праздник будто бы не включается.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — Новый год по умолчанию

54% голосов — и никакой интриги. Фильм Эльдара Рязанова снова на первом месте, причём с солидным отрывом. Его знают наизусть, цитируют между тостами, ругают за избыточную «обязаловку» — и всё равно включают. Потому что без него Новый год ощущается неполным.

Картина впервые вышла в эфир 1 января 1976 года и тогда собрала у экранов около 100 миллионов зрителей. В 2026-м фильму исполнится 50 лет, но он по-прежнему работает как коллективный ритуал: включил — значит, праздник начался.

«Иван Васильевич меняет профессию» — праздник вне календаря

40% опрошенных уверены: Новый год без Гайдая — не Новый год. При том что по сюжету фильм вообще не имеет отношения к 31 декабря. Ни ёлок, ни курантов, ни мандаринов — зато машина времени, Бунша, Милославский и реплики, которые давно стали народными.

Это кино включают не ради атмосферы праздника, а ради ощущения всеобщего веселья. Лёгкого, шумного, узнаваемого. Гайдай здесь работает как гарант хорошего настроения — вне зависимости от даты.

«Карнавальная ночь» — когда праздник ещё был наивным

36% голосов — и заслуженная бронза. Музыкальная комедия Эльдара Рязанова стала его первым большим успехом и до сих пор воспринимается как эталон новогоднего оптимизма. Танцы, песни, молодость, вера в то, что всё обязательно будет хорошо.

«Карнавальная ночь» — фильм не про чудо, а про ожидание чуда. И, кажется, именно за это его до сих пор так ценят.

Итог очевиден:

Новогоднее кино в России давно выбрано. Меняются поколения, платформы и вкусы, но в праздничные дни страна всё равно возвращается к одной и той же тройке. Потому что Новый год — это не поиск нового, а радость узнавания. И в этом смысле советское кино по-прежнему вне конкуренции.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.