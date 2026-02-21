Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»

Начались съемки медицинской мелодрамы «Пироговка». Сериал расскажет о хирургической бригаде, которая спасает пациентов и сталкивается с личными проблемами.

В проекте снимаются Ирина Туманцева, Иван Батарев, Станислав Румянцев, Алиса Кот, Андрей Смирнов, Александра Соловьёва, Тарас Шевченко, Андрей Андреев, Евгения Яр, Вероника Норина, Ефим Петрунин и другие. О старте работ сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi. Премьера состоится на этой платформе.

Сюжет сосредоточен на Петре Андреевиче, выдающемся враче и руководителе больницы имени Н. И. Пирогова. Его дочь Кира — талантливый хирург, однако она близка к профессиональному выгоранию. В больницу приходят молодые врачи. Петр Андреевич направляет их на практику именно к Кире.

Кира строго отбирает новичков. Никто не догадывается, что ее требовательность продиктована желанием воспитать настоящих профессионалов. Для Киры карьера важнее всего. У неё нет близких подруг, семьи и детей. Есть лишь коллега-любовник Игнат, который женат и не спешит разводиться. Единственный, кто заметил за ее строгостью человеческие черты — новый врач Егор. Именно эта встреча становится исходной точкой для развития сюжета.