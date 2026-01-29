Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть»

Для турдизи такое – точно перебор, даже несмотря на рейтинг 18+.

В пышных декорациях «Великолепного века» гарем кажется миром красоты, роскоши и тонких интриг. Но реальность османского гарема XVI–XVII веков была куда более жестокой, особенно в вопросах деторождения.

Для наложницы рождение сына было единственным билетом из рабства во власть – но именно это делало каждую беременность… опасной.

Верховные султанши (валиде) и главные фаворитки (такие как Хюррем или Кёсем) видели в каждой новой потенциальной матери конкурентку для своих сыновей. Поэтому контроль над рождаемостью в гареме был инструментом политической борьбы.

«Неугодных» молодых девушек принуждали к примитивной и опасной контрацепции. Чаще всего использовали морские губки, которые пропитывали едким соком лимона или вяжущим кедровым маслом.

Кислота якобы выполняла функции спермицид, а масло – создавало «барьер», сообщают в Дзен-блоге «Тайны Востока». Эффективность таких методов была низкой, а риски инфекций и отравлений – огромными.

При нежелательной беременности действовали радикальнее. Наложниц заставляли пить отвары ядовитых трав (например, руты или полыни), вызывавшие выкидыши.

Эти «зелья» часто приводили не только к потере ребёнка, но и к кошмарной смерти самой женщины от внутренних кровотечений или отказа органов.

«Способы контрацепции просто кошмарные... уж лучше смерть или жизнь в нищете, чем так себя истязать», — ужасаются в Сети.

Показывать такие сцены в романтизированном сериале было бы слишком мрачно – но именно такова была цена власти в золотых клетках Топкапы, где материнство могло быть как величайшей победой, так и смертным приговором.