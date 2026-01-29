Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть»

Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть»

29 января 2026 20:33
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть»

Для турдизи такое – точно перебор, даже несмотря на рейтинг 18+.

В пышных декорациях «Великолепного века» гарем кажется миром красоты, роскоши и тонких интриг. Но реальность османского гарема XVI–XVII веков была куда более жестокой, особенно в вопросах деторождения.

Для наложницы рождение сына было единственным билетом из рабства во власть – но именно это делало каждую беременность… опасной.

Верховные султанши (валиде) и главные фаворитки (такие как Хюррем или Кёсем) видели в каждой новой потенциальной матери конкурентку для своих сыновей. Поэтому контроль над рождаемостью в гареме был инструментом политической борьбы.

«Неугодных» молодых девушек принуждали к примитивной и опасной контрацепции. Чаще всего использовали морские губки, которые пропитывали едким соком лимона или вяжущим кедровым маслом.

Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть»

Кислота якобы выполняла функции спермицид, а масло – создавало «барьер», сообщают в Дзен-блоге «Тайны Востока». Эффективность таких методов была низкой, а риски инфекций и отравлений – огромными.

При нежелательной беременности действовали радикальнее. Наложниц заставляли пить отвары ядовитых трав (например, руты или полыни), вызывавшие выкидыши.

Эти «зелья» часто приводили не только к потере ребёнка, но и к кошмарной смерти самой женщины от внутренних кровотечений или отказа органов.

«Способы контрацепции просто кошмарные... уж лучше смерть или жизнь в нищете, чем так себя истязать», — ужасаются в Сети.

Показывать такие сцены в романтизированном сериале было бы слишком мрачно – но именно такова была цена власти в золотых клетках Топкапы, где материнство могло быть как величайшей победой, так и смертным приговором.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Сулейман дожил до 70 лет благодаря одной туалетной привычке: это постеснялись показать в «Великолепном веке» Читать дальше 27 января 2026
Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Читать дальше 26 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг Читать дальше 27 января 2026
Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше