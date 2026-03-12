Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»

Иногда съемки сериалов оказываются почти таким же испытанием, как и события на экране. Это произошло и с новой российской мелодрамой «Я буду помнить». Премьера проекта состоялась в конце февраля на телеканале «Россия». Всего в первом сезоне 16 серий.

Где снимали сериал

Основные съемки проходили на юге России — в Краснодарском крае. Команда работала в Туапсе и окрестностях Черного моря. Многие сцены снимали на открытом воздухе, в горах и на побережье, поэтому погодные условия часто становились серьезным испытанием для актеров и съемочной группы.

Актриса Ольга Павловец вспоминала, что начало работы оказалось неожиданно суровым.

«Я вообще люблю экспедиции за возможность переключиться и поменять привычную атмосферу. Помню, что в Туапсе мы приехали в конце февраля, думали, что там уже будет весна. Но нет! Морозы, - 15, местные жители говорили, что никогда такого не было. Жуткий холод, а у нас все первые смены на улице. Так что мы героически приняли начало проекта и прошли боевое крещение».

О чем сериал

В центре сюжета — женщина, потерявшая память после авиакатастрофы в Сибири. Очнувшись в глухой тайге, она пытается восстановить события трагедии и понять, что произошло на самом деле.

Режиссером проекта стал Роман Просвирнин. Сериал сочетает элементы мелодрамы, детектива и приключенческой истории. Именно необычная атмосфера и сложные условия съемок помогли создать напряженное и драматичное настроение проекта.