Мориарти — лучший друг Холмса? Почему в сериале 2026 года «Молодой Шерлок» Гай Ричи решил всё перевернуть с ног на голову

Шерлок Холмс пережил десятки экранизаций, но такого героя зрители еще не видели. В 2026 году на Amazon Prime Video вышел сериал «Молодой Шерлок», и вокруг него сразу поднялся шум.

Причина понятна: к проекту приложил руку Гай Ричи, автор «Карт, денег, двух стволов» и «Большого куша». Режиссер решил показать легендарного сыщика задолго до славы — в тот момент, когда он еще дерзкий, проблемный и совсем не похож на будущего гения.

О чем сериал «Молодой Шерлок»

Сериал «Молодой Шерлок» вышел в 2026 году на Amazon Prime Video и состоит из 8 серий. Проект сняли Гай Ричи, Андерс Энгстрем и Триша Брок, а главную роль исполнил Хиро Файнс Тиффин.

По сюжету юный Шерлок Холмс оказывается на скамье подсудимых после серии карманных краж. Суд не может отправить наглого подростка в Австралию, зато старший брат Майкрофт находит другое наказание — ссылку в Оксфорд. Только учиться там Шерлок сначала не будет: его отправляют работать уборщиком и драить полы.

Холмс и неожиданный союзник

Даже с тряпкой в руках Холмс быстро демонстрирует блестящий ум. В университете он знакомится со студентом Джеймсом Мориарти, которого играет Донал Финн. Молодые люди неожиданно становятся союзниками, хотя в классической истории они заклятые враги.

Вскоре вокруг них начинают происходить странные события. Репутация Шерлока оказывается под угрозой, а самого героя даже обвиняют в убийстве. Разумеется, будущий великий сыщик берется доказать свою невиновность и найти настоящего преступника.

«Молодой Шерлок» показывает редкий для экранизаций период жизни героя — его юность. Именно поэтому сериал и обожают поклонники: интересно увидеть, каким был Холмс до того, как стал легендой. Кстати, смотреть «Юного Шерлока» можно на Prime Video. Все эпизоды уже доступны.