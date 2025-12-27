Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой

«Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой

27 декабря 2025 14:15
Кадры из сериалов «Анонимный детектив», «Невский»

Он не стал хитом, но для любителей такого жанра зайдет на ура.

Малоизвестный сериал НТВ «Анонимный детектив» неожиданно оказался самым мрачным полицейским проектом последних лет.

На его фоне даже «Невский» и «Первый отдел» выглядят историями про борьбу за справедливость, а не хроникой распада. Здесь не пытаются утешать зрителя — с первых минут ясно, что светлых героев в этом мире не предусмотрено.

Полицейский, которому уже нечего терять

В центре сюжета — подполковник Олег Рубцов, бывшая звезда питерского уголовного розыска. Когда-то его считали образцовым сыщиком, теперь он спивается в спальном районе, разбирая мелкие дела и собственные провалы.

Алкоголь здесь не романтика, а форма выживания. Рубцов всё ещё умеет ловить убийц, но каждый его успех пугает начальство — он знает слишком много и не умеет молчать.

К нему приставляют молодого напарника Павла Ильина, сына высокопоставленного генерала. Формально — для обучения, по факту — чтобы показать, как система ломает тех, кто пытается оставаться честным.

«Море крови, горы трупов»: «Анонимный детектив» — самый депрессивный детектив НТВ, после которого «Невский» кажется доброй сказкой

Город без иллюзий

Петербург в сериале лишён открыток и красоты. Это город мокрых дворов, усталых лиц и вечных сумерек. Преступления здесь не эффектные, а липкие и обыденные. Режиссура подчёркивает главное — насилие стало частью пейзажа, а не исключением.

Дмитрий Лавров играет Рубцова так, что в нём одновременно хочется видеть и жертву, и угрозу. Это человек, у которого осталась только работа, потому что всё остальное уже разрушено.

Детектив, который не даёт надежды

Почему сериал не выстрельную как горячий хит? «Анонимный детектив» не стал хитом именно потому, что слишком честен. Здесь нет персонажей, за которых легко болеть, нет шуток и нет чувства победы, пишут в Сети зрители. Даже когда зло наказано, в кадре остаётся только усталость.

«А ведь в сериале нет ни одного положительного персонажа. Тяжко смотреть такое», «Ни одного светлого пятна. Море крови, горы трупов», – пишут в Сети.

Продолжения у сериала не появилось. Возможно, потому что в этом мире не осталось места для второго шанса — и это оказалось слишком тяжёлым даже для НТВ.

Ранее мы писали: Павел Семенов в «Невском» все-таки погиб: создатели сериала подтвердили – 8 сезон будет про его вдову

Фото: Кадры из сериалов «Анонимный детектив», «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря «Великий и могучий» вырвался в лидеры, а «Полярный» и «Зверобой» дышат ему в спину: что смотрели на PREMIER с 22 по 27 декабря Читать дальше 27 декабря 2025
495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя» 495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя» Читать дальше 26 декабря 2025
«Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) «Вместе они — идеальный тандем»: в Сети появились редкие кадры 5 сезона «Первого отдела» для НТВ с Брагиным и Шабановым (для тех, кто соскучился) Читать дальше 26 декабря 2025
НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? НТВ нашел свой горячий хит 2025 года: почему «Первый отдел» сейчас смотрят больше всех и сможет ли его догнать «Невский» или «Шеф»? Читать дальше 26 декабря 2025
Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров Читать дальше 24 декабря 2025
«Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки «Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки Читать дальше 27 декабря 2025
156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий 156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий Читать дальше 27 декабря 2025
Лучший сериал 2025 года — и дальше тишина: почему все ждут 2 сезон «Аутсорса» с Янковским и будет ли он вообще? Лучший сериал 2025 года — и дальше тишина: почему все ждут 2 сезон «Аутсорса» с Янковским и будет ли он вообще? Читать дальше 27 декабря 2025
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше